2026 modasında renkli ve katmanlı tasarımlar öne çıkacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Evrim Büyükaslan Oosterom, 2026 modasında daha renkli, sesli, katmanlı ve fark edilebilir tasarımların görüleceğini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oosterom, geçen sene modada belirgin bir ana trendin ortaya çıkmadığını, sosyal medyada hızla yayılan mikro trendlerin bu belirsizliği derinleştirdiğini aktardı.

Sosyal medya platformlarının trendlerin ömrünü ciddi ölçüde kısalttığına değinen Oosterom, "Sosyal medyada hızla yayılan mikro trendlerin baskın bir modanın öne çıkmasını engellemesi nedeniyle 2025 yazına 'Trendsiz Yaz' adı bile verildi. Ancak son yılların hakim trendi 'Sessiz Lüks' yavaş yavaş yerini daha kişiselleştirilmiş ögeler barındıran tasarım arayışlarına bırakıyor. 2026 modasında daha renkli, sesli, katmanlı ve fark edilebilir tasarımlar göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Oosterom, bu yıl ince dantel, nakışlı kumaşlar ve feminen siluetlerin yanı sıra asimetrik ve katlı etek uçları, gelenekselin dışına çıkan modeller, büyük boy, farklı renklerde veya hayvansal figürlerle birleştirilmiş puantiyeler ve ekose desenlerin öne çıkmasını öngördüğünü ifade etti.

"Yapay zeka trend tahmininde oyunun kurallarını değiştiriyor"

Son yılların bol ve rahat kalıplarının yerini bedene daha çok oturan, bel hattını vurgulayan ve omuzları ön plana çıkaran siluetlerin alacağını belirten Oosterom, şunları kaydetti:

"Moda sektörünün mutfağında da büyük bir dönüşüm yaşandı. Yapay zeka trend tahmin süreçlerinde vazgeçilmez hale geldi. Bugün yapay zeka kullanmadan trend tahmini yapmak neredeyse imkansız. Matematiksel modellere dayalı analizler, yıllardır sektöre yön veren geleneksel trend tahmin mekanizmalarını dönüştürüyor. Bu durum, sektörde otorite kabul edilen trend tahmin firmalarının geleceğini de sorgulatıyor."

Oosterom, 2026'da teknolojik dönüşüm kadar ekonomik koşulların da hazır giyim ve tekstil sektöründe belirleyici bir rol oynayacağını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de hazır giyim ve tekstil sektöründe bir daralma yaşanırken, küresel ölçekte üretim ve tüketim dengeleri yeniden şekilleniyor. Pandemi sonrası patlama yaşayan lüks giyime talep azalırken, sektör bu talebin yerine bir şey koymakta ve yüksek karlılığı devam ettirmekte zorlanıyor."