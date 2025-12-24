Haberler

Yeni asgari ücretin detayları belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin detaylarını paylaştı.

Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın dün kamuoyuyla paylaştığı 2026'da uygulanacak asgari ücretin detayları netleşti.

Buna göre, brüt 33 bin 30 lira olan asgari ücretin, 28 bin 75 lira 50 kuruşunu net asgari ücret, 4 bin 624 lira 20 kuruşunu SGK primi ve 330 lira 30 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2026 itibarıyla değişiklik yaşanacak.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Ekonomi
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı
Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi

Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi