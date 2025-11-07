Hazine'nin bütçesine ek 50 milyar! Tamamı bu mesleği yapanlara gidecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin önergeleri görüşüldü.

ÜRETİCİLERE FİNANSMAN ÖNERGESİ

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, bakanlığın bütçesine tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesi için ödenek eklenmesini teklif eden önerge, oybirliğiyle kabul edildi.

50 MİLYAR LİRA ÖDENEK İLAVE EDİLECEK

Önergeye göre, Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kar Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanun uyarınca Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Katılım Bankası tarafından tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 50 milyar lira ödenek ilave edilecek.