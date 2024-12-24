İşte gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre 2025'te muhtemel memur maaşları
Yılın son günleri yaşanırken 2025'te memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için gözler enflasyon rakamlarına yöneldi. 2024'ün ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon baz alındığında yeni yıl için memur maaşları yeniden hesaplandı.
2025 yılına girerken Türkiye'de memur ve emekli maaşları enflasyon farklarıyla güncellenecek. 6 aylık enflasyon farkı sayesinde öğretmen, polis, hemşire, mühendis gibi meslek gruplarının maaşlarında artış bekleniyor. Bu kapsamda, en düşük memur maaşının 34 bin TL'yi aşacağı tahmin ediliyor.
OCAK 2025 MAAŞ ARTIŞLARI BEKLENİYOR
Memur maaş artış oranları, Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla netleşecek. TÜİK'in 3 Ocak'ta açıklayacağı Aralık ayı verisi, 6 aylık enflasyon farkını belirleyecek. Merkez Bankası tahminlerine göre, %16,54'lük 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaş artışlarının %12,31'e kadar çıkması öngörülüyor.
EN DÜŞÜK MAAŞLAR 34 BİN TL'Yİ GEÇECEK
Yeni düzenlemelerle birlikte, en düşük memur maaşı 34 bin TL'yi aşacak, memur emeklisi maaşları ise 20 bin TL'ye yaklaşacak. Ancak, emekli memur maaşlarının SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre 4-5 puan daha düşük olduğu belirtiliyor.
MESLEK GRUPLARINA GÖRE YENİ MAAŞLAR
2025'te kim ne kadar maaş alacak?
Profesör: 85.671 TL → 96.217 TL
Uzman Doktor: 66.174 TL → 74.320 TL
Başkomiser: 58.074 TL → 65.222 TL
Mühendis: 58.957 TL → 64.440 TL
Şube Müdürü: 57.762 TL → 64.872 TL
Araştırma Görevlisi: 56.537 TL → 63.496 TL
Avukat: 56.179 TL → 63.094 TL
Uzman Öğretmen: 52.575 TL → 59.046 TL
Polis Memuru: 52.552 TL → 59.021 TL
Öğretmen: 47.441 TL → 53.280 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu): 47.060 TL → 52.853 TL
Vaiz: 49.161 TL → 55.212 TL
Teknisyen (Lise Mezunu): 41.890 TL → 47.046 TL
Memur (Üniversite Mezunu): 40.824 TL → 45.849 TL