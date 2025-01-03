2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Aralık ayı enflasyonuna göre; en düşük memur maaşı 41 bin 90 lira oldu. Peki yılda kim ne kadar alacak? İşte meslek dallarına göre yeni maaşlar...
Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre; 2024 yılı sonu enflasyonu netleşti. Aralık ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 1,03 oranında artarken, yılsonu enflasyonu ise yüzde 44,38 olarak kaydedildi. Bu gelişme, aynı zamanda son altı ayda gerçekleşen enflasyon oranıyla birlikte, memur ve emeklilerin alacağı zam oranlarını da belirlemiş oldu.
6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
Altı aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi.
EMEKLİLERİN ZM ORANI
İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında bir zam alacak. Bu doğrultuda, emekli maaşları 2025'in ilk yarısında yüzde 15,75 oranında artacak.
MEMURLARIN ZAM ORANI
Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında yüzde 10'luk bir sözleşme zammı almışlardı. Ancak, 6 aylık enflasyon oranı bu yüzde 10'luk zammı aşan bir fark oluşturdu. Bu fark, 2025 yılının ilk yarısında yüzde 5,23 olacak. Ayrıca, toplu sözleşme gereği memurlara ek olarak yüzde 6'lık bir zam daha yapılacak.
ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA GEÇECEK
Açıklanan zam oranlarıyla birlikte maaş alacak olan memur ve emekliler yeni maaşlarını hesaplarında bu ay görecekler.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR ARTACAK?
2024'ün ikinci yarısı için 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da enflasyon dikkate alınarak belirlenecek. En düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenleme Meclis'in yeniden başlamaya çalışacağı 7 Ocak tarihinden sonra yapılacak. Emeklilere zam farkı yasa çıkınca yatırılacak, kök aylıklar da yeniden hesaplanacak. En düşük emekli aylığında 14 bin-15 bin lira tahminleri ön plana çıkıyor.
HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
- Öğretmen (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 50104 TL
- Başkomiser (3/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 58.816 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 65.070 TL
- Polis Memuru (8/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 52.816 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 58.910 TL
- Uzman doktor (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 106.328 TL
- Hemşire (5/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 50634 TL
- Mühendis (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 64861 TL
- Teknisyen (lise mezunu) (11/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 44392 TL
- Profesör (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 93546 TL
- Araştırma görevlisi (7/1)
2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 61046 TL
- Vaiz (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 52501 TL
- Avukat (1/4)
2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL
2025 (Ocak-Haziran) - 60807 TL