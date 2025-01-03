2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre; 2024 yılı sonu enflasyonu netleşti. Aralık ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 1,03 oranında artarken, yılsonu enflasyonu ise yüzde 44,38 olarak kaydedildi. Bu gelişme, aynı zamanda son altı ayda gerçekleşen enflasyon oranıyla birlikte, memur ve emeklilerin alacağı zam oranlarını da belirlemiş oldu.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Altı aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi.

EMEKLİLERİN ZM ORANI

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında bir zam alacak. Bu doğrultuda, emekli maaşları 2025'in ilk yarısında yüzde 15,75 oranında artacak.

MEMURLARIN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında yüzde 10'luk bir sözleşme zammı almışlardı. Ancak, 6 aylık enflasyon oranı bu yüzde 10'luk zammı aşan bir fark oluşturdu. Bu fark, 2025 yılının ilk yarısında yüzde 5,23 olacak. Ayrıca, toplu sözleşme gereği memurlara ek olarak yüzde 6'lık bir zam daha yapılacak.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA GEÇECEK

Açıklanan zam oranlarıyla birlikte maaş alacak olan memur ve emekliler yeni maaşlarını hesaplarında bu ay görecekler.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR ARTACAK?

2024'ün ikinci yarısı için 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı da enflasyon dikkate alınarak belirlenecek. En düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenleme Meclis'in yeniden başlamaya çalışacağı 7 Ocak tarihinden sonra yapılacak. Emeklilere zam farkı yasa çıkınca yatırılacak, kök aylıklar da yeniden hesaplanacak. En düşük emekli aylığında 14 bin-15 bin lira tahminleri ön plana çıkıyor.

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 50104 TL

Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 58.816 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 65.070 TL

Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 52.816 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 58.910 TL

Uzman doktor (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 106.328 TL

Hemşire (5/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 50634 TL

Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 64861 TL

Teknisyen (lise mezunu) (11/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 44392 TL

Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 93546 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 61046 TL

Vaiz (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 52501 TL

Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 60807 TL