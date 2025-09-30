2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği 2026 asgari ücretine ilişkin ilk tahminlerden biri, uluslararası yatırım bankası JPMorgan'dan geldi.

GEÇEN YILKİ ZAMI ÖNCEDEN BİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışı önceden tahmin etmesiyle dikkat çeken JPMorgan, yeni raporunda Ocak 2026 için yüzde 20'lik zam öngörüsünde bulundu. Banka, aynı dönemde yıl sonu enflasyonunu ise yüzde 24,6 olarak hesapladı. Bu tablo, asgari ücret artışının enflasyonun gerisinde kalacağına işaret ediyor.

8 MİLYON ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

Eğer öngörü gerçekleşirse, yaklaşık 8 milyon asgari ücretlinin alım gücü 2026'da da tartışma konusu olacak. Çalışanlar maaşlarının erimesinden endişe ederken, işverenler ise artan maliyetleri şimdiden hesaplamaya başladı.

BANKANIN TÜRKİYE İLE YAKIN TEMASI VAR

JPMorgan'ın tahminlerinin piyasada ciddiye alınmasının en önemli nedeni, bankanın Türkiye ile yakın teması. Ankara ile düzenli görüşmeler yapan ve Hazine'nin borçlanmalarında etkin rol üstlenen banka, Türkiye raporlarını uzun süredir Fatih Akçelik'in imzasıyla yayımlıyor. Daha önce kamu kurumlarında da görev yapan Akçelik'in analizleri, piyasalarda yakından takip ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2025 yılında net 22.104,67 TL olarak belirlenen asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde, 2026'da net asgari ücret yaklaşık 26.526 TL olacak. Ancak bu artış JPMorgan'ın yıl sonu için öngördüğü yüzde 24,6'lık enflasyonun gerisinde kalacağı için, milyonlarca çalışanın alım gücü yeni yılda da tartışma konusu olabilir.