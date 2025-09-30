Haberler

2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi
Güncelleme:
JPMorgan, 2026 için asgari ücrete yüzde 20 zam öngördü. Ancak yıl sonu enflasyonunu yüzde 24,6 tahmin eden banka, artışın enflasyonun gerisinde kalacağına dikkat çekti. Bu durum, yaklaşık 8 milyon asgari ücretlinin alım gücünü tartışma konusu yapacak.

Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği 2026 asgari ücretine ilişkin ilk tahminlerden biri, uluslararası yatırım bankası JPMorgan'dan geldi.

GEÇEN YILKİ ZAMI ÖNCEDEN BİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışı önceden tahmin etmesiyle dikkat çeken JPMorgan, yeni raporunda Ocak 2026 için yüzde 20'lik zam öngörüsünde bulundu. Banka, aynı dönemde yıl sonu enflasyonunu ise yüzde 24,6 olarak hesapladı. Bu tablo, asgari ücret artışının enflasyonun gerisinde kalacağına işaret ediyor.

8 MİLYON ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

Eğer öngörü gerçekleşirse, yaklaşık 8 milyon asgari ücretlinin alım gücü 2026'da da tartışma konusu olacak. Çalışanlar maaşlarının erimesinden endişe ederken, işverenler ise artan maliyetleri şimdiden hesaplamaya başladı.

BANKANIN TÜRKİYE İLE YAKIN TEMASI VAR

JPMorgan'ın tahminlerinin piyasada ciddiye alınmasının en önemli nedeni, bankanın Türkiye ile yakın teması. Ankara ile düzenli görüşmeler yapan ve Hazine'nin borçlanmalarında etkin rol üstlenen banka, Türkiye raporlarını uzun süredir Fatih Akçelik'in imzasıyla yayımlıyor. Daha önce kamu kurumlarında da görev yapan Akçelik'in analizleri, piyasalarda yakından takip ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2025 yılında net 22.104,67 TL olarak belirlenen asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde, 2026'da net asgari ücret yaklaşık 26.526 TL olacak. Ancak bu artış JPMorgan'ın yıl sonu için öngördüğü yüzde 24,6'lık enflasyonun gerisinde kalacağı için, milyonlarca çalışanın alım gücü yeni yılda da tartışma konusu olabilir.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Yorumlar (45)

Haber Yorumlarıisa yatar:

Allah bunları asgari ücretle geçinen insanların durumuna düşürsün.

Yorum Beğen712
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

emeğin hakkını çalan namussuzlara yazıklar olsun..

yanıt172
yanıt2
Haber YorumlarıErcan Sevinc:

Nokta atışı değil maliye bakanı millet e diyemediğini bunlara söylettiriyor bende diyorumki asgari ücret e yüzde 50 de zam gelse ak partiye oy yok ak parti yi biz iktidar yaptık patronlar değil !!

Yorum Beğen379
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKolofonto:

Asgari ücretli emekli zaten oy vermez artık bu saatten sonra bana 100 binde verse oy vermem parti tutmuyorum ama herşey çok pahalı herkez senin gibi düşünüyor

yanıt160
yanıt20
Haber YorumlarıGüray Dilli:

2028 e kadar beklemek ne kötü. Reis ,yeterli oy oranını görmeden 2028 den önce erken seçime de gitmez. Baktı ki 2028 e gelindiğinde oy oranı düşük ,bir başka yol bulur. Koltuğu devretmek kolay omasa gerek

yanıt94
yanıt9
Haber YorumlarıNetherill:

seçim kağıdını alıp karavana girdiğinde yine akp ye basacaksın bunu herkes biliyor. :)

yanıt15
yanıt19
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Nabız yokluyorlar...

Yorum Beğen310
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

nabız falan değil. ne biliyomusun? : Maaş zammı konuşulmaya başladığında her sektör, maaşa zam gelecek diye ürünlere zam yapmaya başlıyor. yani enflasyonu körükleme ateşe benzin atma taktiği...

yanıt108
yanıt9
Haber YorumlarıOsman:

şimdiden niyetlerini belli ediyorlar işçilerin tepkilerini ölçüyorlar sahtekarlar

Yorum Beğen231
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Tüm 45 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
