2025 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı

2025 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı
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2025 Yılı Teknik Destek Programı'nın 2. dönem başvuruları değerlendirildi ve toplam 6 proje destek almaya hak kazandı. Mayıs-Haziran döneminde yapılan 15 başvurudan 65 ve üzeri puan alan projeler başarılı olarak belirlendi.

2025 Yılı Teknik Destek Programı 2. dönem başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran döneminde toplam 15 başvuru yapılmıştır. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari ve uygunluk kontrolleri yapılmış, ön incelemede uygun bulunan başvurular teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçti.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu. Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 6 proje listede yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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