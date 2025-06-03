2025 Yılı Otomotiv Pazarı Artış Gösterdi

2025 Yılı Otomotiv Pazarı Artış Gösterdi
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artışla 489 bin 366 adede ulaştı. Otomobil satışları 394 bin 327 adede, hafif ticari araç satışları ise 95 bin 39 adede düştü.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artarak 489 bin 366 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artarak 489 bin 366 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 5,1 oranında artarak 394 bin 327 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,7 azalarak 95 bin 39 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Mayıs ayında yüzde 7,4, otomobil pazarı yüzde 6,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12,8 oranında arttı. 2025 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Mayıs ayına göre yüzde 7,4

artarak 107 bin 730 adet oldu.

2025 Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artarak 85 bin 123 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,8 artarak 22 bin 607 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 47,4 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 44,8 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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