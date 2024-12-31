2025 yılı için yemek ve yol parası ücretleri belli oldu

Resmi Gazete'nin mükerrer kararına göre, yeni yılda geçerli olacak bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırıldı.

GÜNLÜK YEMEK VE YOL ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Ayrıca günlük yemek ve yol ücretleri de belli oldu. Buna göre, 2024 yılında yemek istisnası günlük 170 TL olarak belirlenen yemek parası istisna tutarı 2025 yılında 240 liraya, 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı.

Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.