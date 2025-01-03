2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti
TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği ödemeleri de değişti.
Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,06 yükseldi. 6 aylık enflasyon oranı 15,75 oldu. Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı.
BİRÇOK KALEM DEĞİŞTİ
Milyonların dört gözle beklediği enflasyon verileri sonrası kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği arttı.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya yükselmişti. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirleniyor.
- 2024 (Temmuz-Aralık) - 41.827 TL
- 2025 (Ocak-Haziran) - 46. 658 TL
Nihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.
BEDELLİ ASKERLİK
Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor.
- 2024 (Temmuz-Aralık) - 217.871 TL
- 2025 (Ocak-Haziran) - 243.035 TL
YAŞLILIK AYLIĞI
- 2024 (Temmuz-Aralık) - 4.180 TL
- 2025 (Ocak-Haziran) - 4.662 TL
EVDE BAKIM YARDIMI
- 2024 (Temmuz-Aralık) - 9.077 TL
- 2025 (Ocak-Haziran) - 10.126 TL
ENGELLİ AYLIĞI
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı;
- 2024 (Temmuz-Aralık) - 3.338 TL
- 2025 (Ocak-Haziran) - 3.723 TL
Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı;
- 2024 (Temmuz-Aralık) - 5.007 TL
- 2025 (Ocak-Haziran) - 5.585 TL
Engel yakını aylığı;
- 2024 (Temmuz-Aralık) - 2.798 TL
- 2025 (Ocak-Haziran) - 3.121 TL