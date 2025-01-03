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2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti

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TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği ödemeleri de değişti.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,06 yükseldi. 6 aylık enflasyon oranı 15,75 oldu. Memurların zam oranı ise yüzde 11,54 olarak hesaplandı.

BİRÇOK KALEM DEĞİŞTİ

Milyonların dört gözle beklediği enflasyon verileri sonrası kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği arttı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Asgari ücret ile birlikte kıdem tazminatında taban tutar 26 bin 4 liraya yükselmişti. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zam oranı ile belirleniyor.

  • 2024 (Temmuz-Aralık) - 41.827 TL
  • 2025 (Ocak-Haziran) - 46. 658 TL

Nihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor.

  • 2024 (Temmuz-Aralık) - 217.871 TL
  • 2025 (Ocak-Haziran) - 243.035 TL

YAŞLILIK AYLIĞI

  • 2024 (Temmuz-Aralık) - 4.180 TL
  • 2025 (Ocak-Haziran) - 4.662 TL

EVDE BAKIM YARDIMI

  • 2024 (Temmuz-Aralık) - 9.077 TL
  • 2025 (Ocak-Haziran) - 10.126 TL

ENGELLİ AYLIĞI

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı;

  • 2024 (Temmuz-Aralık) - 3.338 TL
  • 2025 (Ocak-Haziran) - 3.723 TL

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı;

  • 2024 (Temmuz-Aralık) - 5.007 TL
  • 2025 (Ocak-Haziran) - 5.585 TL

Engel yakını aylığı;

  • 2024 (Temmuz-Aralık) - 2.798 TL
  • 2025 (Ocak-Haziran) - 3.121 TL
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBükücü:

Enflasyon üzerinden kiralara yüzde 58 zam yapılırken, maaşlara yansıyan zam oranları neden böyle oluyor? Ben kiracıyım, 10 bin lira verdiğim kira 15.800 olurken, yaşlılık maaşına 482 TL zam yapılmış. Öncelikle bunlara bir düzenleme gelmesi gerekiyor.

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Haber Yorumlarıemre null:

fiyat artislari durdurulmadikca sen maaslari 1 milyon yapsan da enflasyon düşmez suan ekmeğin 13 tl olacağı konuşuluyor anlamadığım nokta şu hükumete oy verenlerin yüzde 80 i emekli isci halk ama hukumet halkin çıkarı yerine yüzde 20 lik kesim olan esnaf banka ve şirketlerin çıkarına göre hareket ediyor bu siyaset mantığına da ters 15 temmuzda senjn icin tankların önüne yatan canını veren halktır bir tane banka sahibi varmiydi hayir ama sen bankalar batmasın şirketler iflas etmesin diye fiyatlara müdahale etmiyorsun çok ayıp

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