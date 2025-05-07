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2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi Gerçekleşiyor

2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi Gerçekleşiyor
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Bankacılık ve sigorta sektörlerini bir araya getiren, sektörün dijital dönüşümünü, yenilikçi ürünlerini, fırsatlarını, zorluklarını ve geleceğini masaya yatıran Türkiye'nin ilk ve tek Bankasürans Zirvesi yeniden gerçekleşiyor.Zirvede, banka, sigorta ve özel emeklilik sektörlerinin kamu, birlik ve dernek yöneticileri, banka ve sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticileri katılımcı olarak yer alacak

Bankacılık ve sigorta sektörlerini bir araya getiren, sektörün dijital dönüşümünü, yenilikçi ürünlerini, fırsatlarını, zorluklarını ve geleceğini masaya yatıran Türkiye'nin ilk ve tek Bankasürans Zirvesi yeniden gerçekleşiyor. İstanbul'da Türkiye'nin Uluslararası boyutta gerçekleştirdiği ve bu yıl 3.'cüsü düzenlenen zirve organizasyonlarından biri Vadi İstanbul Radisson Collection Hotel'de gerçekleştirilecek.

Ev sahipliğini Insurtech Hub ve Türkiye Sigortalar Birliği'nin üstlendiği Bankasürans Zirvesi Türk Bankacılık, Finans ve Sigorta Sektörleri, temsilcilerinin de hazır bulunacağı ve yapısal olarak dünyanın pek çok gelis¸mis¸ ülkesine parmak ısırtacak kadar güçlü ve saygın bir durus¸ sergiliyor.

Zirvede, Banka, Sigorta ve Özel Emeklilik Sektörlerinin kamu, birlik ve dernek yöneticileri, banka ve sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile Fintech ve Insurtech teknoloji şirketleri konuşmacı ve katılımcı olarak yerlerini alacaklar.

Zirveyle ilgili konuşan Insurtech Hub'ın Koordinatörü Birol Güleç, "Sigortacılık ve bankacılığın güçlerini birleştirdiği Bankasürans Zirvesi, sektördeki dönüşümü ve yenilikçi çözümleri keşfetmek isteyen profesyonelleri bir araya getiriyor. Bu zirve, dijitalleşme, verimlilik artırma ve müşteri odaklı yaklaşımlar ile sigorta ve bankacılık sektörlerinin geleceğine yön verecek stratejileri tartışmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Katılımcılar, sektördeki liderlerle birlikte en yeni trendleri ve teknolojileri keşfederken, ortak fırsatlar yaratma yolunda önemli adımlar atacak" dedi.

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, 09:00-18:00 saatleri arasında Vadistanbul Radisson Collection Hotel'de yapılacak.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Ekonomi
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