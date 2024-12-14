2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az mı maaş alacak? Bakan Işıkhan'dan iddialara yanıt

Milyonlarca çalışan, uzun yıllar boyunca prim ödeyerek emekli olmayı beklerken, emeklilikte alacakları maaş miktarını merak ediyor. Emeklilik başvurusunun belirli tarihlere kadar yapılmaması durumunda maaşlarında önemli kesintilerle karşılaşmalarının mümkün olacağı belirtiliyordu.

IŞIKHAN İDDİALARI DOĞRULADI

Uzun zamandır gündemde olan ve birçok yorum yapılan bu konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da2025'te emekli olacakların maaşlarının yüzde 30 daha az olacağını, 2024 yılının son ayında ve 2025 yılında emeklilik müracaatı yapanlarla ilgili farkın değişmeyeceğini ifade etti.

PEKİ FARKLILIĞIN SEBEBİ NE?

Türkiye gazetesinin haberine göre; Bakan Işıkhan, AK Parti grubunda yaptığı sunumda 2024 ile 2025 yılı emekli aylık tutarlarında farklılığın sebepleri "Özellikle enflasyonist dönemlerde aylık artışlarının TÜFE'nin üzerinde verilmesi güncelleme katsayısı ile aylık artışları arasındaki bağı koparmakta. Bu ise mevcut yılda emekli olan ile sonraki yılda emekli olan arasında alınan aylıklarda ciddi farklılıklara neden olmakta"sözleriyle açıkladı.

Işıkhan sunumda emekli maaşlarına ilişkin şunları söyledi: "2025 yılında; geçmiş yıl primleri, 2024 yılı TÜFE oranının yüzde 45'i ve gelişme hızının da yüzde 6 olacağını varsaydığımızda, 2024 yılına ilişkin güncelleme katsayısı yüzde 46,8 olacak. Primler, bu oranla güncellenecek ve 2024 yılı aylık artışı ile güncelleme katsayısı arasında yaklaşık 40 puan fark oluşacaktır. Bu durum bu yıl emekli olmayıp seneye bırakan SSK ve Bağ-Kur'luların emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 farka neden olacak. "