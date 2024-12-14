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2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az mı maaş alacak? Bakan Işıkhan'dan iddialara yanıt

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grubunda yaptığı sunumda 2025'te emekli olacakların maaşlarının 2024'te emekli olanlara göre yüzde 30 daha az olacağını ifade etti. Işıkhan bu kesintinin nedenini enflasyon ve güncelleme katsayıları arasındaki farkla açıkladı.

Milyonlarca çalışan, uzun yıllar boyunca prim ödeyerek emekli olmayı beklerken, emeklilikte alacakları maaş miktarını merak ediyor. Emeklilik başvurusunun belirli tarihlere kadar yapılmaması durumunda maaşlarında önemli kesintilerle karşılaşmalarının mümkün olacağı belirtiliyordu.

IŞIKHAN İDDİALARI DOĞRULADI

Uzun zamandır gündemde olan ve birçok yorum yapılan bu konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da2025'te emekli olacakların maaşlarının yüzde 30 daha az olacağını, 2024 yılının son ayında ve 2025 yılında emeklilik müracaatı yapanlarla ilgili farkın değişmeyeceğini ifade etti.

PEKİ FARKLILIĞIN SEBEBİ NE?

Türkiye gazetesinin haberine göre; Bakan Işıkhan, AK Parti grubunda yaptığı sunumda 2024 ile 2025 yılı emekli aylık tutarlarında farklılığın sebepleri "Özellikle enflasyonist dönemlerde aylık artışlarının TÜFE'nin üzerinde verilmesi güncelleme katsayısı ile aylık artışları arasındaki bağı koparmakta. Bu ise mevcut yılda emekli olan ile sonraki yılda emekli olan arasında alınan aylıklarda ciddi farklılıklara neden olmakta"sözleriyle açıkladı.

Işıkhan sunumda emekli maaşlarına ilişkin şunları söyledi: "2025 yılında; geçmiş yıl primleri, 2024 yılı TÜFE oranının yüzde 45'i ve gelişme hızının da yüzde 6 olacağını varsaydığımızda, 2024 yılına ilişkin güncelleme katsayısı yüzde 46,8 olacak. Primler, bu oranla güncellenecek ve 2024 yılı aylık artışı ile güncelleme katsayısı arasında yaklaşık 40 puan fark oluşacaktır. Bu durum bu yıl emekli olmayıp seneye bırakan SSK ve Bağ-Kur'luların emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 farka neden olacak. "

2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az mı maaş alacak? Bakan Işıkhan'dan iddialara yanıt
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Yatecak yeriniz yok

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Haber Yorumlarınecdet:

Bu ülkede eyt çıktığı gün eytli olmayan her emeklinin ocağına incir ağacının dikildiği gündür. Buna o gün itiraz etmeyen diğer emeklilerin sonradan yanması bir anlamı yok

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Haber YorumlarıSer_hat:

Böyle bişi olabilir mi ya.bu kul hakkıdır. O zaman bu seneki vergileri de geçen yıldan %30 düşük alın

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Kısa ve özeti : Türkiye fakirleşiyor .

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Haber YorumlarıAli Bayat:

Emeklilik sisteminin içinden geçtiniz. Uyuyabiliyor musunuz?

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Haber YorumlarıUmit ece null:

AKP oldukça ekonomi iyiye gitmeyecektir herkese hayırlı günler

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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

yaw hiç vermeyinde kurtulak. Allah kul hakkıyla gelmeyin diyor. ama nafilee

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Haber YorumlarıEmrah null:

EYT yüküne kaynak bulunamadı. yani birinden alıp öbürüne verecekler. Emekliler kötü gunler geride kaldı daha kötü günler geliyor

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Haber YorumlarıG Ergün:

Nede güzel anlatıyor maşallah Süphanallah padişahım çok yaşa

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Haber YorumlarıAhmet Erdem:

Biri cevp versin en düşük emekli maaşı 12.50 hadi zam geldi 15000 bin oldu 2025 de emekli olanlar en düşük maaşı yine 15000 bin almıycakmı

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