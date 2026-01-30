Haberler

Bakan Ersoy: "2025 turizm geliri 65,2 milyar dolar"

Bakan Ersoy: '2025 turizm geliri 65,2 milyar dolar'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında Türkiye'ye 63 milyon 941 bin ziyaretçi geldiğini ve turizm gelirinin 65,2 milyar dolar olduğunu açıkladı. 2026 için hedef ise 68 milyar dolar turizm geliri.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2025'i 63 milyon 941 bin ziyaretçiyle kapattık. Turizm geliri 2025'te 65,2 milyar dolar oldu. 2026 hedefimiz 68 milyar dolar turizm geliri" dedi.

Bakan Ersoy, 2025'in dördüncü çeyrek turizm verilerini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamasında "2025 yılında 63 milyon 941 bin ziyaretçi ağırladık. 2025'i 63 milyon 941 bin ziyaretçiyle kapattık. Turizm geliri 2025'te 65,2 milyar dolar oldu. 2026 hedefimiz 68 milyar dolar turizm geliri" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
