2025 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
2025 Nobel Ekonomi Ödülü, yenilik odaklı ekonomik büyümeye dair çalışmalarıyla Joel Mokyr, Philippe Aghion ve Peter Howitt'e verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, üç ekonomistin teknolojik gelişme ve inovasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini açıklığa kavuşturduğunu belirtti. 1,2 milyon dolarlık ödül, üç isim arasında paylaştırılacak.
2025 Nobel Ekonomi Ödülü, "yenilik odaklı ekonomik büyümeyi açıklamaları" nedeniyle Joel Mokyr, Philippe Aghion ve Peter Howitt'e verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından yapılan açıklamada, üç ekonomistin çalışmalarının "teknolojik gelişmelerin ve inovasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini açıklığa kavuşturduğu" vurgulandı.
1,2 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL
Resmî adıyla Alfred Nobel Anısına İsveç Merkez Bankası Ekonomi Bilimleri Ödülü olarak bilinen bu prestijli ödül, Nobel ödülleri arasında son olarak açıklandı.
Toplam 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,2 milyon dolar) değerindeki ödül, üç bilim insanı arasında paylaştırılacak.