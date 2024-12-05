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Araç muayene ücretlerine dudak uçuklatan zam

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TÜVTÜRK tarafından 2025 yılında araç muayenelerinde uygulanacak zamlı tarife açıklandı.

Yeni yılla birlikte birçok hizmet kaleminde zam yağmuru yaşanacak. Vergi, harç ve ceza tutarları gibi kalemlere gelecek zamları belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan orana göre, 2024 yılı için YDO yüzde 43,93 olarak hesaplandı.

2025 ZAMLI ARAÇ MUAYENE TARİFESİ BELLİ OLDU

YDO'nun belli olmasıyla TÜVTÜRK tarafından 2025 yılında araç muayenelerinde uygulanacak zamlı ücret tarifesi de ortaya çıktı.

Buna göre;

  • Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 TL'den bin 335 TL'ye yükselecek.
  • Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ücret bin 821,60 TL'den 2 bin 621 TL'ye artış gösterecek.
  • Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL'den 3 bin 544 TL çıkacak.

Öte yandan 1 Ocak itibarıyla trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve de bu oran doğrultusunda zamlanacak.

Araç muayene ücretlerine dudak uçuklatan zam
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Araç muayene ücretlerine dudak uçuklatan zam
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Yorumlar (47)

Haber YorumlarıSefa Altun:

UÇUYORUZZZZZZ MAKARNACILAR...

Yorum Beğen244
Yorum Beğenme32
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

araç sahibi olmakla bitmiyor vergisi sigortası muayenesi yakıtı bakımı tamiri parçası hiç çalıştırmasan bile kapının önünde sana masraf çıkarıyor

Yorum Beğen236
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSokrates:

bi donumuz kalmıştı onuda aldınız brawo

Yorum Beğen179
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAlirıza Tunç:

derhal seçim hemen seçim

Yorum Beğen152
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıAlioz:

Sonra diyorlar ki enflasyon düşüyor. Ananız düşer inş.

Yorum Beğen154
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıerhan çalışal:

Haram olsun

Yorum Beğen135
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Haber YorumlarıHalil null:

vatandası ona buna peskes. cekip kazıklatıyorsunuz .yazıklar olsun vize de yaptıramayacağız

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıErdem:

%300 den fazla zam. Buna kim dur diyecek? Uludağdaki çorbacıya saldıranlar neden buna saldırmıyor. Uludağ keyfi bu mecburi bu kadar olmazki

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Haber YorumlarıMurat Topcu:

Seçim yaklaşıyo,az daha zam yapın.

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Haber YorumlarıSiyah Beyaz:

Makarnacılar sizin s2m

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