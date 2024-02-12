Üye Girişi
Haberler

2024 Yılının Şampiyon Adayı Taylar Doğmaya Başladı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Malatya'da bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesinde, 2024 yılının şampiyon adayı taylar doğmaya başladı. İşletmede bulunan tayların bakımı seçkin bir kadro tarafından gerçekleştiriliyor. 2023 yılında tay satışlarında rekor kırılarak yüksek bir gelir elde edildi.

2024 yılının şampiyon adayı taylar dünyaya gözlerini açmaya başladı

MALATYA - Malatya'da safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Sultansuyu Tarım İşletmesinde 2024 yılının şampiyon adayı taylar doğmaya başladı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sultansuyu Tarım İşletmesinde, 2024 yılının şampiyon adayı taylar doğmaya başladı.

Osmanlı'da ordunun at ihtiyacının karşılanması amacıyla 1865 yılında, Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun adı ile kurulan Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde safkan Arap atı yetiştiriciliği yapılıyor. 1915 yılında Hara ismini alan, 1928 yılında Sultansuyu Harası adıyla faaliyetlerde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde 2024 yılının şampiyon adayı taylar dünyaya gözlerini açmaya başladı.

"Tayların bakımları seçkin bir kadro tarafından gerçekleştiriliyor"

İşletmede bulunan tayların bakımın profesyonel bir kadro ile titizlikle geçekleştirildiğine vurgu yapan Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, " İşletmemizde yetiştirilen safkan Arap tayların bakımı seçkin donanımlı ve tecrübeli bir ekip tarafından sürdürülmektedir ki bu çalışmanın neticesinde 2023 yılında 40 milyonu tay satışında,18 milyonu yetiştirici priminde, 2 milyonu ise sperma satışı ve reforma satışları olmak üzere toplamda 70 milyon işletmemize katkıda bulunmuştur. Bu rakamlar da işletmemiz bütçesinin yaklaşık yüzde ellisini oluşturmaktadır. 2023 yılında bir ilk daha gerçekleşerek Türkiye'de en yüksek tay satışını işletmemizde yetiştirilen taylarda sağladık. 5 milyon TL'lik rekor satışımız gerçekleşti" dedi.

"44 tayın doğumu gerçekleşti"

2024 yılının ilk aylarında bugüne kadar 44 tay doğumun gerçekleştiğini aktaran Öcal, "Yeni tay doğumlarımız başladı. Şuana kadar 44 şampiyon adayı tayların doğmuş durumdadır. Bu yıl 120 baş doğum beklemekteyiz. İşletmemizde 11 aygır, 143 kısrak ve 306 baş tay olmak üzere toplamda 460 baş at mevcut olup 39 personel ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İşletmemizdeki aygır kadrosunu gençleştirmek ve yenilemek adına üç tane yeni aygır temin ettik. Bu aygırlarla tayların kalitesinin daha da artarak devam etmesini umuyoruz" diye konuştu.

2023 yılında tay satışlarında beklenin üzerinde bir gelir elde edildiğini belirten Öcal yeni dönemde hedeflerinin bu geliri iki katına çıkarmak olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Osmanlı Malatya Tarım Spor Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 12 Şubat Pazartesi Survivor yeni bölüm! SURVIVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? | Survivor son bölümünde ne oldu? Survivor Hilmi Cem kaç yaşında, nereli? Sevgilisi var mı? 12 Şubat hava bugün nasıl? HAVA DURUMU! İstanbul'da yağış var mı? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN |12 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Müge Anlı CANLI İZLE! 12 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? 12 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 12 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Nijerya - Fildişi Sahili maçı CANLI izle! (AFRİKA ULUSLAR KUPASI) 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! 12 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title