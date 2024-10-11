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2024 Yazında Sivas, Tokat ve Yozgat Elektrik Tüketiminde Rekor Kırdı

2024 Yazında Sivas, Tokat ve Yozgat Elektrik Tüketiminde Rekor Kırdı
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Dünya kayıtlarına 'en sıcak' olarak geçen 2024 yazında ÇEDAŞ, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam elektrik tüketimini 823 milyon kWh'a çıkararak rekor kırdı. Artan sıcaklık ve uzun Kurban Bayramı tatili, bölgedeki elektrik talebini artırdı.

Dünya kayıtlarına "en sıcak" olarak geçen 2024 yılı yaz aylarında ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesinde yer alan Sivas, Tokat ve Yozgat'ta da elektrik tüketimi kendi rekorunu kırdı. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında toplam elektrik tüketimi, 823 milyon kWh'ı aştı. En büyük yükseliş ise sıcak havaların yanı sıra uzun Kurban Bayramı tatili nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçilerin etkisi ile haziran ayında yaşandı.

2024 yılı yazı, dünya kayıtlarına "en sıcak yaz" olarak geçerken, tüketicilerden gelen yoğun taleple birlikte elektrik tüketiminde de rekorlar yaşandı. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) verilerine göre; bu yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında elektrik tüketimi 823,8 milyon kWh'a ulaştı. Bu rakam şimdiye kadar yaz aylarında bölgede yaşanan en yüksek tüketim olarak kayıtlara geçti. En son, en yüksek yaz ayları tüketimi 2021 yılında yaşanmış ve 809,6 milyon kWh seviyesinde gerçekleşmişti.

Yazın artan talebe, kesintisiz ve kaliteli bir şekilde yanıt vermek üzere bölgenin enerji altyapısının yatırım, bakım ve onarım çalışmaları ile güçlendirildiğine işaret eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, "Tüketimlerdeki artışta, hava sıcaklığının önceki senelere göre yüksek seyretmesi ve yağışların azalması ile tarımsal sulamada kullanılan enerji ihtiyacı etkili oldu. Yaz dönemi gurbetçilerin uzun tatil ziyaretleri ve sıcak havalarda artan klima kullanımı da elektrik tüketimine yansıdı. Bu dönemde bir yandan saha ekiplerinin sayısı artırılırken diğer yandan da başta SCADA olmak üzere teknolojiye yapılan yatırımlar ile taleplere başarı ile yanıt verildi. Her zaman, her şartta görevlerinin başında olan tüm arkadaşlarıma bu süreçte gösterdikleri özveri için özellikle teşekkür etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Uzun Kurban Bayramı tatili haziran rakamlarını etkiledi

ÇEDAŞ'ın verilerine göre, bu yaz en yüksek tüketim haziran ayında gözlendi. Haziran ayında söz konusu tüketim 240,8 milyon kWh'a ulaştı. Bu gelişmede Haziran ayı içinde kutlanan 9 günlük bayram tatili ile şehir dışından gelen ziyaretçilerin de etkisi büyük oldu. ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesinde yılın günlük tüketim rekoru ise 10 milyon kWh ile 22 Ağustos Perşembe günü kırıldı. Geçen yıl bu rekor 9,5 milyon kWh ile 15 Ağustos Salı günü yaşanmıştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kurban Bayramı Yozgat Enerji Tatil Dünya Tokat sivas

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