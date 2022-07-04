2022 yılında kim ne kadar alacak? İş enflasyon farkına göre kalem kalem yeni maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı. Bu rakamla birlikte yıllık tüketici enflasyonu son 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Haziran ayında bir önceki aya göre bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,35 artış gösterdi ve enflasyondaki 6 aylık artış buradaki değerden geldi. Bu değerden ocak yıl başında eklenen 7,5 zam düşülerek, toplu sözleşmeden gelen yüzde 7 zam eklenerek yeni zam oranı bulundu. Buna göre memur maaşlarındaki artış da belli oldu. Memurlar temmuz ayında 41,49 oranında zam alacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Hesaplamalara göre evli ve iki çocuk sahibi memurların zamlı maaşları şu şekilde olacak: