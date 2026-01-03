Haberler

200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan 200 bin TL üzerindeki tüm para transfer işlemlerinde gönderim nedeni ve paranın kaynağına ilişkin bilginin açıklamalı şekilde beyan edilmesi uygulaması, üzerinde bir süre daha çalışma yapılmak üzere ertelendi.

  • MASAK'ın 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde açıklama şartı getiren düzenlemesinin yürürlük tarihi ertelendi.
  • Düzenleme, 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemlerinde transfer gerekçesi ve paranın kaynağının beyan edilmesini planlıyordu.
  • Taslak düzenlemeye göre, 2 milyon TL'yi aşan transferlerde 'Nakit İşlem Beyan Formu' doldurulması şartı aranacaktı.

MASAK'ın 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemesiyle 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde gönderim nedeni ve paranın kaynağına dair açıklama istenecekti. Uygulama, üzerinde bir süre daha çalışılacağı gerekçesiyle ileri tarihe bırakıldı.

1 OCAK'TA BAŞLAMASI BEKLENİYORDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı düzenleme kapsamında, yılbaşından itibaren 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemlerinde işlem yapan kişilerden transferin gerekçesi ile paranın kaynağına ilişkin bilgilerin açıklamalı şekilde beyan edilmesi planlanıyordu.

KADEMELİ BEYAN ŞARTI GETİRİLECEKTİ

Taslak düzenlemeye göre 200 bin TL ve üzerindeki işlemler için beyan zorunluluğu uygulanacak, 2 milyon TL'yi aşan transferlerde ise "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulması şartı aranacaktı. 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde de bu formun detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi gerekecekti.

UYGULAMA İLERİ TARİHE BIRAKILDI

1 Ocak itibarıyla tebliğin yürürlüğe girmesi beklenirken, yeni bir karar alındığı belirtildi. Buna göre uygulama hakkında çalışmaların bir süre daha devam edeceği, bu nedenle düzenlemenin yürürlük tarihinin ertelendiği ifade edildi.

Düzenlemenin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında elektronik transfer/havale ve nakit işlemlerde izlenebilirliği artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla

Tarihi soygunda vurgun, 100 milyon eurodan fazlaymış
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbaybars ulu:

Kimse banka işlemi kullanmaz o zaman. Parasını bankaya yatırmaz. Herkes nakit kullanır ve piyasada nakit krizi başlar. Çözüm bulalım derken hepten batağa düşeriz.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

serbest piyasa ekonomisi oldukça bu ülke asla düzelmez avrupada abd de serbest piyasa yok çünkü fiyatlar aynı seviyelerde ilerliyor böyle giderse saklı tuttuğumuz reise veda etme hakkımızı uzulerek kullanmak zorunda kalacağız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi

Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi
Üye sayısını artıran AK Parti'ye Erdoğan'dan teşekkür

Rakamlar Erdoğan'ı sevindirdi, partisine teşekkür etti
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil
Cristiano Ronaldo üzgün! Al Ahli'ye galibiyeti Merih Demiral getirdi

5 gollü muhteşem maç! Merih, Ronaldo'ya bir ilki yaşattı
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi

Kar yağışı daha bitmeden yenisi için tarih verildi
Üye sayısını artıran AK Parti'ye Erdoğan'dan teşekkür

Rakamlar Erdoğan'ı sevindirdi, partisine teşekkür etti
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları