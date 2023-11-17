2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı Hangzhou'da düzenlenecek

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da 2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı düzenlenecek. Fuar, 23-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 68 uluslararası kuruluş ile yabancı iş derneği katılım sağlayacak.

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- 2. Küresel Dijital Ticaret Fuarı 23-27 Kasım tarihlerinde Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, fuarın iyi tasarlandığını ve tamamen hazır olduğunu söyledi.

He, 68 uluslararası kuruluş ve yabancı iş derneğinin fuara katılım teyidi yaptığını, ayrıca 800'den fazla işletmenin de fiili katılımlı sergilerde yer alacağını belirtti.

Fuarın sergi alanının yaklaşık 100.000 metrekare olacağını söyleyen He, yaklaşık 15.000 profesyonel alıcının etkinliğe katılmak üzere kayıt yaptırdığını bildirdi.

Fuar süresince 100'den fazla etkinlik düzenlenecek ve dijital ticaret alanlarında son teknolojiye sahip 100'ün üzerinde ürün ve hizmet ilk kez sergilenecek.

Çin, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'nda, Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nın her yıl düzenleneceğini duyurmuştu. Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nın ilki geçen yıl Hangzhou'da düzenlenmiş ve fuarda değeri 5 milyar ABD dolarını aşan geçici sözleşmeler imzalanmıştı.