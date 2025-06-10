2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
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Kök maaşı 10 bin liranın altında olan yaklaşık 2.5 milyon emeklinin temmuzda zam alabilmesi için Meclis'te yasal düzenleme gerekiyor. Ancak Meclis 1 Temmuz'da tatile girerse, bu emekliler sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacak. Gözler şimdi Meclis'in tatil kararında.

Emekliler, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine kilitlendi. Bu rakamla birlikte emekli ve memur zammı netleşecek. Ancak SGK mevzuatına göre zamlar sadece kök maaşa uygulanıyor.

2.5 MİLYON EMEKLİNİN ZAM ALABİLMESİ İÇİN...

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan ve Hazine desteğiyle 14 bin 469 lira alan yaklaşık 2.5 milyon emeklinin temmuzda maaşına zam yansımayacak. Bu grubun zam alabilmesi için Meclis'te yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

MİLLETVEKİLLERİNİN TATİLLERİNİ ERTELEMESİ LAZIM

Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Temmuz'da tatile girecek. Eğer milletvekilleri tatili ertelemezse düzenleme rafa kalkacak ve milyonlarca emekli temmuz ayında sıfır zamla karşı karşıya kalacak. Emekliler, geçim mücadelesi verdikleri bu dönemde hükümete çağrıda bulunarak, düzenlemenin tatil öncesi hızla hayata geçirilmesini istiyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıRecep Ertuğrul:

Az prim ödeyen ile çok prim ödeyen, az çalışan ile çok çalışan arasında hiç fark kalmadı sayenizde. Sizin adaletinize...

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Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

emekli memuru zaten düşman gibi gören iki parti var zam neye versin ki

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Vekillerin tatili önemli. Nasılsa zamlı maaşları da alacaklar. Sizi oraya gönderen bizlere yazıklar olsun. Hepimizi oyuncak ettiniz. Kavun misali.

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Bu milletvekilleri çok mu çalışıyor talimat saraydan geliyor sadece el kaldırıyorlar çok mu yorulmuşlar temmuz ayı yetersiz Ağustos'ta da dinlensinler

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Her kapıya döneni hak yemeyecek bir insan olarak düşünüyorsak hata yapıyoruz durumu ortada yandaşa bol keseden vatandaşa emekliye Allah büyük şükret demeyi öğretiyoruz dış güçlerin suçu diyoruz

Yorum Beğen28
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