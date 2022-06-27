180 kiloluk minik büyükbaş 'Çakır' alıcısını bekliyor

İstanbul'da kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Pazarlarda alıcısını bekleyen yüzlerce hayvanların arasında kilo olarak küçük ve büyük hayvanlar göze çarpıyor. Pazarın yaş olarak en büyük hayvanı 4,5 yaşındaki 180 kilo büyükbaş kurbanlık alıcısını bekliyor.

İstanbul'da kurban pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala geçen yıla göre vatandaşlar kurbanlıklara talep gösteriyor. Kurban satıcıları geçen yıla göre talebin arttığını belirterek, satışların da daha hızlı seyrettiğini söyledi. Yenibosna Çobançeşme mevkiinde kurulan kurban pazarında alıcılarını bekleyen hayvanların arasında kilo bazında küçük ve büyük hayvanlar göze çarpıyor.

Pazarın yaş olarak en büyüğü 4,5 yaşındaki 'Çakır' isimli kurbanlık alıcısını bekliyor. Diğer büyükbaş hayvanlara göre kilo bazında oldukça küçük olan kurbanlık 180 kilo civarında seyrediyor. Pazarın en büyük hayvanlarından 1 ton 20 kiloluk 'Paşa' ise satıldı. 66 bin TL'ye alıcısını bulan hayvan, pazarın gözdesi olarak görülüyor. Pazarda ortalama olarak büyükbaş kurbanlık fiyatları 20 bin lira ila 80 bin lira arasında seyrediyor.

Geçen yıla göre kurban pazarlarında hareketlilik arttı

Çankırı'dan gelen kurban satıcısı Mustafa Bidiş, "26 tane büyükbaş hayvanla geldik. 300 kilodan 1 tona kadar hayvanlarımız bulunuyor. Pazarımız çok hareketli, vatandaşlar hayvanları satın almaya başladı. 10 tane hayvanımızı sattık. 1 tona yakın bir hayvanımız da var. Fiyatlar 20 bin lira ila 65 bin lira arasında değişiyor" dedi.

Kurban satıcısı Ekrem Gökdemir, Erzurum'dan 23 hayvan getirdiklerini belirterek, "Bu yıl kurban pazarında daha fazla bir hareketlilik var. Vatandaş talep gösteriyor. Fiyatlarımız 50 bin lira ila 80 bin lira arasında seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Tokat'tan gelen kurban satıcısı Gazi Öğüt, 60 büyükbaş hayvan ile geldiğini ve 25 adet hayvanı sattığını söyleyerek, "Bu sene satışlar daha hızlı. Geçen sene tüm hayvanlarımızı sattık. Bu sene de satacağımızı düşünüyoruz. Bu pazarın kilo bazında en küçüğü bende yer alıyor. 4,5 yaşında olan büyükbaş hayvanımız 180 kilo olmasına rağmen pazarın en yaşlısı. Pazarın abisi diyebiliriz. Kurban vasıflarının hepsini yerine getiren bir hayvan ancak diğer hayvanlara göre daha küçük. Birkaç gündür soran da çıkıyor. Hayvanımızın fiyatı 13 bin lira, pazarlık payımız da var" diye konuştu.

Tokat'tan gelen bir diğer kurban satıcısı Şehabettin Güngör ise "75 hayvanla geldik. 34 tanesini sattık. Talep durumu yüksek. Pazarın en büyük hayvanlarından bir tanesi bende. 2,5 yaşında olan hayvanımız yaklaşık olarak 1 ton 20 kilo civarında seyrediyor. Paşamızı 66 bin liraya sattık" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi