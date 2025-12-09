Yurdaer Kahraman: 'Ticari gayrimenkul sektörünün geleceğini beraber tasarlamalıyız'

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen 16'ncı AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, Fiba Commercial Properties'in ana sponsorluğunda İstanbul'da gerçekleşti. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Fiba Commercial Properties CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, "Ticari gayrimenkul sektörünün geleceği, tüm paydaşların veriyi paylaşarak sahayı birlikte yönettiği yeni bir ekosistem yaklaşımına bağlı" dedi.

Türkiye'nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından Fiba Commercial Properties (Fiba CP)'nin ana sponsorluğunu üstlendiği 16'ncı AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, İstanbul'da sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Etkinliğin açılışında kürsüye çıkan Fiba Commercial Properties CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, daha sonra gerçekleşen 'Uzun Vadeli Değer: AVM'lerde Yenileme ve Dönüşüm Stratejileri' panelinde de URBnARQ Kurucusu William J. Sebring ile birlikte sektörel dönüşüm ve yenileme yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdaer Kahraman, "Sektörde rekabet gücünün yeniden tanımlandığı bir dönemden geçiyoruz. İnovasyon bu dönüşümün en güçlü unsuru. Yapay zeka, veri analitiği ve yeni iş modelleri perakende ve ticari gayrimenkul alanlarını kökten dönüştürdü. Global ölçekte yürüttüğümüz iş birlikleri de bize inovasyonun gerçek değerinin ancak birlikte hareket edildiğinde ortaya çıktığını gösteriyor. Türkiye'de bugüne kadar perakendeciler ile yatırımcıların çoğunlukla kendi dinamikleri içinde ilerlediği bir yapı hakimdi. Ancak önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyüme; temas eden, veriyi paylaşan ve sahayı birlikte yöneten bir ekosistemle mümkün olacak" dedi.

Küçük dokunuşlarla büyük dönüşüm potansiyeli taşıyan AVM'lerin, doğru yönetim ve stratejik yenilemelerle daha sürdürülebilir yapılara dönüşebileceğini belirten Kahraman, "Bu yaklaşım, sektörümüzde iş birliği kültürünün güçlenmesini sağlayarak hem bugünün zorluklarına ortak çözümler üretmemizi hem de geleceği birlikte ve daha sağlam adımlarla inşa etmemizi mümkün kılacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL