Haberler

Yurdaer Kahraman: "Ticari gayrimenkul sektörünün geleceğini beraber tasarlamalıyız"

Yurdaer Kahraman: 'Ticari gayrimenkul sektörünün geleceğini beraber tasarlamalıyız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen 16'ncı AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, Fiba Commercial Properties'in ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Zirvede Fiba CEO'su Yurdaer Kahraman, ticari gayrimenkul sektörünün geleceği hakkında konuştu.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen 16'ncı AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, Fiba Commercial Properties'in ana sponsorluğunda İstanbul'da gerçekleşti. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Fiba Commercial Properties CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, "Ticari gayrimenkul sektörünün geleceği, tüm paydaşların veriyi paylaşarak sahayı birlikte yönettiği yeni bir ekosistem yaklaşımına bağlı" dedi.

Türkiye'nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından Fiba Commercial Properties (Fiba CP)'nin ana sponsorluğunu üstlendiği 16'ncı AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi, İstanbul'da sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Etkinliğin açılışında kürsüye çıkan Fiba Commercial Properties CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, daha sonra gerçekleşen 'Uzun Vadeli Değer: AVM'lerde Yenileme ve Dönüşüm Stratejileri' panelinde de URBnARQ Kurucusu William J. Sebring ile birlikte sektörel dönüşüm ve yenileme yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdaer Kahraman, "Sektörde rekabet gücünün yeniden tanımlandığı bir dönemden geçiyoruz. İnovasyon bu dönüşümün en güçlü unsuru. Yapay zeka, veri analitiği ve yeni iş modelleri perakende ve ticari gayrimenkul alanlarını kökten dönüştürdü. Global ölçekte yürüttüğümüz iş birlikleri de bize inovasyonun gerçek değerinin ancak birlikte hareket edildiğinde ortaya çıktığını gösteriyor. Türkiye'de bugüne kadar perakendeciler ile yatırımcıların çoğunlukla kendi dinamikleri içinde ilerlediği bir yapı hakimdi. Ancak önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyüme; temas eden, veriyi paylaşan ve sahayı birlikte yöneten bir ekosistemle mümkün olacak" dedi.

Küçük dokunuşlarla büyük dönüşüm potansiyeli taşıyan AVM'lerin, doğru yönetim ve stratejik yenilemelerle daha sürdürülebilir yapılara dönüşebileceğini belirten Kahraman, "Bu yaklaşım, sektörümüzde iş birliği kültürünün güçlenmesini sağlayarak hem bugünün zorluklarına ortak çözümler üretmemizi hem de geleceği birlikte ve daha sağlam adımlarla inşa etmemizi mümkün kılacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur

DEM'li Sakık'ın MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
title