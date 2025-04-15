150 yıllık ayakkabı zinciri iflas bayrağını çekti

Almanya ve Avusturya'da 160 mağazası ve 1800 çalışanı bulunan, 1875'ten beri faaliyette olan ünlü Alman ayakkabı zinciri Görtz, iflas etti.

TÜM MAĞAZALAR KAPATILACAK

Tüm mağazalarını kapatacak olan firma yüzde 70 indirim yaptı. İki hafta içinde tüm mağazaların ev sahiplerine boş olarak teslim edilmesi planlanıyor. Görtz'ün, Hamburg Spitalerstr'de 4000 metrekare satış alanına sahip merkezi de kapanacak.

2 YIL ÖNCE İFLAS BAŞVURU YAPMIŞTI

Bir süredir nakit sıkıntısı çeken Görtz, iki yıl önce ilk iflas başvurusunda bulunmuş ancak yatırımcı Bolko Kissling'le yeniden ayağa kalkmak için umutlanmıştı. 2015 yılında son aile reisi Ludwig Görtz (†89) Yönetim Kurulu'ndan ayrılmıştı. Ancak bu da durumu kurtaramadı.

2 BİNE YAKIN KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Koronavirüs etkisi, satışlardaki düşüşler, online ticarete yönelimin etkisiyle ağır darbe alan Görtz, mağazaların kiralarını bile ödeyememeye başladı. Almanya'daki birçok geleneksel şirketin akıbetine uğrayan Görtz'ün tüm çalışanları da işini kaybedecek.