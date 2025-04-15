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150 yıllık ayakkabı zinciri iflas bayrağını çekti

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Küresel ekonomik kriz son dönemde bir çok firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son firma 150 yıllık ayakkabı zinciri Görtz oldu. Tüm mağazalarını kapatacak olan dev firma ürünlerinde yüzde 70 indirim yaparken, iflasın ardından 2 bine yakın kişi işsiz kalacak.

Almanya ve Avusturya'da 160 mağazası ve 1800 çalışanı bulunan, 1875'ten beri faaliyette olan ünlü Alman ayakkabı zinciri Görtz, iflas etti.

TÜM MAĞAZALAR KAPATILACAK

Tüm mağazalarını kapatacak olan firma yüzde 70 indirim yaptı. İki hafta içinde tüm mağazaların ev sahiplerine boş olarak teslim edilmesi planlanıyor. Görtz'ün, Hamburg Spitalerstr'de 4000 metrekare satış alanına sahip merkezi de kapanacak.

2 YIL ÖNCE İFLAS BAŞVURU YAPMIŞTI

Bir süredir nakit sıkıntısı çeken Görtz, iki yıl önce ilk iflas başvurusunda bulunmuş ancak yatırımcı Bolko Kissling'le yeniden ayağa kalkmak için umutlanmıştı. 2015 yılında son aile reisi Ludwig Görtz (†89) Yönetim Kurulu'ndan ayrılmıştı. Ancak bu da durumu kurtaramadı.

2 BİNE YAKIN KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Koronavirüs etkisi, satışlardaki düşüşler, online ticarete yönelimin etkisiyle ağır darbe alan Görtz, mağazaların kiralarını bile ödeyememeye başladı. Almanya'daki birçok geleneksel şirketin akıbetine uğrayan Görtz'ün tüm çalışanları da işini kaybedecek.

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Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Ekonomi
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