15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya'da Başlıyor

15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya'da Başlıyor
Güncelleme:
Antalya'da AKTOB'un düzenlediği 15. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, 19-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kongrede, sürdürülebilir turizm, yapay zeka ve pazar çeşitliliği gibi konular ele alınacak, dünya genelinden 2 binin üzerinde katılım bekleniyor.

Antalya'da, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan "Uluslararası Resort Turizm Kongresi" dünya turizmine yön veren isimleri ağırlayacak.

Yenilikçi ve sürdürülebilir turizm anlayışını temsil eden "Yeni Stratejilerle Farklılık Dizayn Et" temasıyla düzenlenen kongre, 19-20 Kasım'da yapılacak.

Ekonomik ve sosyal yaşamda en yüksek sinerjiyi yaratan alanların başında gelen turizmde, güçlü sinerjiyi geleceğe taşımak, değişen dünyada yeni stratejilerle fark yaratmak ve sektörün vizyonuna yön vermek için kongrede önemli konular ele alınacak.

Kongrede, turizmin geleceğini şekillendiren trendler, sürdürülebilirlik politikaları, yapay zeka ve dijital dönüşüm, pazar çeşitliliği ve yatırım fırsatları gibi sektör açısından önem taşıyan konular, uzman isimler tarafından değerlendirilecek.

AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Belek Turizm Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kongrenin "Cumhuriyet" temalı kokteylle başlayacağını söyledi.

    Geçen yıl yaptıkları kongreye canlı yayınlarla birlikte 7 bin 800 katılım olduğunu belirten Kavaloğlu, "Kongreye ilk 10 kaynak pazarın tamamı başta olmak üzere 30'un üzerinde ülkeden 2 binin üzerinde katılım olacak. Sadece Türkiye'den değil dünyanın her köşesinden katılım var." diye konuştu.

    Tüm pazarlardan temsil olmasına özen gösterdiklerini vurgulayan Kavaloğlu, tüm paydaşları kucaklayacak bir kongre olacağına dikkati çekti.

    Deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra yatırımların da önemli olduğunu anlatan Kavaloğlu, bu tür organizasyonların turizm açısından önem arz ettiğini kaydetti.

    İş Bankası'ndan turizme finansal destek

    İş Bankası Bölüm Müdürü Umut Yiğit de sanayiyi, tarımı ve turizmi önemsediklerini belirterek, üç pazarın da destekçisi olduklarını söyledi.

    Turizmin tüm paydaşlarına kaynakları ölçüsünde destek verdiklerini aktaran Yiğit, "İki yıl önce turizme 2025 sonuna kadar 2 milyar dolar finansal kaynak sağlama sözümüzü, yılın bitimine iki ay kala sağlamış olduk. Durmayacağız, elimizdeki kaynakları yıl sonuna kadar ve sonrasında da vermeye devam edeceğiz." dedi.

    Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Ekonomi
