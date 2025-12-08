Haberler

Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından düzenlenen fuar, 18 ülkeden 800'den fazla alıcının katılımıyla Belek'te gerçekleştiriliyor. Deri sektörüne yön veren bu etkinlik, katma değerli ürünlerle ihracatı artırmayı amaçlıyor.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından düzenlenen 15. Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuarda, 18 ülkeden 800'ün üzerinde yabancı alıcı, yerli firmalarla bir araya geldi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, AA muhabirine, bu yıl 15'incisini gerçekleştirdikleri Deri ve Kürk Modası Fuarı'nın dünyada deri sektöründe takip edilir bir etkinlik haline geldiğini söyledi.

Dünyanın farklı noktalarından yüzlerce yabancı alıcının Türk firmaların ürettiği ürünleri görmek ve satın almak için fuara geldiğini anlatan Sarıgül, "Deri sektörünün önemli gördüğü ve deri modasına yön veren bir fuar. Deri alanında uzmanlaştık. 800'ün üzerinde alıcının burada olması bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Katma değerli ürünler yaparak, deri modasına yön vererek dünyadaki yerimizi korumaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca da fuarın sektörün ihracatına önemli ölçüde katkı sağladığını bildirdi.

Fuar, 11 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
Kartalkaya'daki otel yangını davasında gerekçeli karar açıklandı: Yöneticiler yangını misafirlere haber vermedi

78 vatandaşımızın can verdiği olayda gerekçeli karar açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool'da büyük kriz! Mohamed Salah kadroya alınmadı

Liverpool'da Salah krizi! Son gelişmeye inanamayacaksınız
Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı

Savaş artık an meselesi! Orduya binlerce yeni asker katıldı
Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı

Özel harekat polisini şehit eden hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
10 yaşındaki Amir'i toprağa gömülü halde bulan görevli o anları anlattı: Üzerinde kaya kadar büyük 7 taş vardı

Amir'i toprağın altında bulan görevli kan donduran detayı anlattı
Liverpool'da büyük kriz! Mohamed Salah kadroya alınmadı

Liverpool'da Salah krizi! Son gelişmeye inanamayacaksınız
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi

İmamoğlu'nun diploma davasında ara karar
Gece üşümesin diye dükkanına davet ettiği arkadaşını sabah ölü buldu

Üşümesin diye iş yerine aldı, sabah ölü bulundu
Profesörün '6.4'e hazır olun' dediği Antalya'da art arda 2 korkutan deprem

Şehirde korku tavan yaptı! Profesör gece yarısı açık açık uyarmış
Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardından gelen iddia vahim

Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim
Kısmetse Olur yarışmasında gelin adayından damat adayına tokat

Daha neler göreceğiz! Yayını izleyenler "Yok artık" dedi
Otizmli öğrenciler okulda iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti

Okulda rezil görüntüler! MEB hemen harekete geçti
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde 6. perde açılıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum

"Seyirciye güvenmiyorum" dedi, verdiği yanıtla herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.