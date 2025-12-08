Deri sektörü paydaşları, Antalya'da bir araya geldi

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından düzenlenen 15. Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuarda, 18 ülkeden 800'ün üzerinde yabancı alıcı, yerli firmalarla bir araya geldi.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, AA muhabirine, bu yıl 15'incisini gerçekleştirdikleri Deri ve Kürk Modası Fuarı'nın dünyada deri sektöründe takip edilir bir etkinlik haline geldiğini söyledi.

Dünyanın farklı noktalarından yüzlerce yabancı alıcının Türk firmaların ürettiği ürünleri görmek ve satın almak için fuara geldiğini anlatan Sarıgül, "Deri sektörünün önemli gördüğü ve deri modasına yön veren bir fuar. Deri alanında uzmanlaştık. 800'ün üzerinde alıcının burada olması bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Katma değerli ürünler yaparak, deri modasına yön vererek dünyadaki yerimizi korumaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Deri ve Deri Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca da fuarın sektörün ihracatına önemli ölçüde katkı sağladığını bildirdi.

Fuar, 11 Aralık'a kadar devam edecek.