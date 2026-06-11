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Marmaris'e gelen süper yata 540 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı

Marmaris'e gelen süper yata 540 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı
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Dünyanın en büyük yatlarından 149 metre uzunluğundaki 'A+' isimli süper yat, Muğla Marmaris'e geldi. Yata 540 bin litre akaryakıt ikmali yapılırken, yakıt ve erzak için yaklaşık 30 milyon lira harcanacağı öğrenildi. Değeri 450-500 milyon dolar olan ve Manchester City sahibi Şeyh Mansur'a ait yat, ikmalin ardından Akdeniz'e açılacak.

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen, 149 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "A+" isimli süper yat, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Yunanistan'ın Nafplio Limanı'ndan hareket eden lüks yat, Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı.

Süper yata, İzmir Aliağa Rafinerisi'nden tankerlerle getirilen 540 bin litre akaryakıt ikmal edilmeye başlandı. Akaryakıt ikmali, içecek ve erzak için yaklaşık 30 milyon lira ödeneceği öğrenildi.

Nisan ayının ardından ilçeye bu yıl ikinci kez yakıt ikmali için gelen "A+"nın, işlemlerin tamamlanmasının ardından Marmaris'ten ayrılarak Akdeniz'e açılacağı bildirildi.

Değeri 450-500 milyon dolar

Yaklaşık 450-500 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen ve 80 personelin görev yaptığı süper yat, 6'sı lüks süit olmak üzere 26 kabinde 52 misafiri konuk edebiliyor.

Lüks yatta helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler, yemek ve toplantı salonu, çalışma odası ile su sporları araçları yer alıyor.

Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'a ait

Uluslararası yat sitelerinde, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City kulübünün sahibi Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'a ait olan yatın adının, 2019 yılında "Topaz"dan "A+"ya değiştirildiği bilgisi yer alıyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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