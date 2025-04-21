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14. Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da Başlıyor

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18-21 Mayıs tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek fuarda, 20 ülkeden 1300'den fazla katılımcı yer alacak. Türk deri ve kürk modası uluslararası alanda vitrine çıkacak.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen 14. Deri ve Kürk Modası (Leather & Fur Fashion) Fuarı, 18-21 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapılacak fuar, deri ve kürk moda sektörünün önde gelen yerli üreticileri ile dünyanın dört bir yanından satın alıcıları bir araya getirecek.

TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, yaptığı açıklamada, fuara bu yıl yaklaşık 20 ülkeden 1300'den fazla katılımcı beklediklerini kaydetti.

Fuarın sadece bir ticari etkinlik olmadığını, aynı zamanda Türk deri ve kürk modasının uluslararası vitrine çıktığı bir sahne olduğunu vurgulayan Sarıgül, "Türk deri sektörü, yüksek kalite, güçlü tasarım dili ve hızlı teslimat kabiliyetiyle global pazarda rakiplerinden ayrışıyor. Antalya'da gerçekleştireceğimiz bu önemli etkinlik sayesinde, sektörümüze yeni pazarlar kazandırmayı ve ihracatımızı daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
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