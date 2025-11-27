11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Devam Ediyor

Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ikinci gününde devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen zirve, ikinci gününde de İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmeliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getirirken, bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

Zirvenin ikinci gününün öğleden sonraki oturumlarından ikincisi "Helal Gıda ve Fonksiyonel Bileşenlerde Yenilikçi Yaklaşımlar"da konuşan Pakistan Standart ve Kalite Kontrol İdaresi Helal Gıda Teknik Komitesi Başkanı Mufti Syed Arif Ali Shah Alhusaini, etanol (etil alkol), fermantasyon ve fermente ürünlerin helal sertifikasyonu bağlamında değerlendirilme süreçlerine değindi.

Alhusaini, helal değerlendirmenin yalnızca ürünün bileşenlerine değil, aynı zamanda kullanım şekline göre de yapılması gerektiğini vurgulayarak, etil alkol ve fermente ürünlerin helal değerlendirme sürecini üç temel boyutta ele aldı.

Helal-haram hükmünün doğrudan ağız yoluyla, yani dahili kullanımda geçerli olduğunu ve bir maddenin içildiğinde veya yutulduğunda sarhoşluk verip vermemesinin esas alındığını belirten Alhusaini, bununla bağlantılı olarak necaset–taharet hükmünün ise dış kullanım alanlarını, özellikle kozmetik ve farmasötik ürünleri ilgilendirdiğini ve maddelerin fiziksel temas ile uygulama şekillerine göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Alhusaini, son olarak, ticaret, alım satım, tedarik zinciri ve gelirle ilgili hükümlerin, bir maddenin ekonomik dolaşımının Şer'i açıdan meşruiyetini belirlediğini, üretim, depolama ve dağıtım süreçlerinde helal uygunluğun ayrı bir kategori olarak incelendiğini dile getirdi.

Uluslararası Helal Denetleme ve Sertifikasyon (IHIC) Üst Yöneticisi (CEO) Dr. M Ashraf Ali Farooqui ise klonlanmış bir inekten elde edilen insan (anne) sütüne benzer süt ve bunun Hanefi mezhebine göre hükmünü ele alan çalışmasında, bu araştırmanın söz konusu teknolojinin bilimsel arka planını, etik değerlendirmelerini ve bu teknolojiyi anlamaya katkı sağlayan İslami ilkeleri ortaya koymayı amaçladığını belirtti.

Farooqui, modern biyoetik konuların nasıl değerlendirildiğini incelemeye odaklandıklarını aktararak analizlerinin bilimsel gerçekler, etik değerlendirmeler ve İslami ilkelerin bir araya getirilmesiyle yürütüldüğünü ifade etti.

"Uzun vadeli etkilerin tespiti için araştırmaların sürdürülmesi gerek"

Çalışmanın bulgularına değinen Farooqui, insanınkine (anne) benzer sütün beslenme ve bağışıklık açısından faydalar sunabileceğini ancak Hanefi perspektifinden caizliğinin belirli koşullara bağlı olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Farooqui, bu bağlamda bilimsel açıdan güvenlik ve saflığın ortaya konulması, etik ve kültürel kabulün dikkate alınması ve uzun vadeli etkilerin tespiti için araştırmaların sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Pakistan Gıda Bilimleri ve Tarım Üniversitesinden Prof. Dr. Imran Pasha da gayrimüslimlerden helal gıdaya talebin arttığını ve helal gıda sektöründe çok ciddi bir büyüme beklentisinin var olduğunu söyledi.

Pasha, helal gıdada kırmızı et, kanatlı eti ve tahıl ürünlerinin de payının olduğunu belirterek, "Küresel helal pazarının büyümesi tabii ki bir gerçek. Sürdürülebilir ve etik bir markalaşma, bitki tabanlı gıdalar ve üreticilerin desteklenmesi önemli. Alternatif proteinlere yönelik bir eğilim var." ifadelerini kullandı.