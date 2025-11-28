Haberler

11. Dünya Helal Zirvesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 11. Dünya Helal Zirvesi, global helal ekosistemini bir araya getirerek önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı. Zirve, helal ticaretindeki inovasyon ve mükemmeliyetçilik konularını ele aldı.

Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan 11. Dünya Helal Zirvesi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonundaki zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, "Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmeliyetçilik" mottosuyla düzenlenen zirve, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getirdi.

SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt, zirvenin kapanışında yaptığı konuşmada, bu yılki zirvenin, seçkin politika yapıcıları, akademisyenleri, uzmanları, profesyonelleri ve pek çok ülkeden sektör temsilcilerini bir araya getirerek küresel helal ekosisteminin gelişimine yönelik önemli tartışmalar yapılmasına olanak sağladığını söyledi.

Övüt, "Zirve süresince oturumlar, helal kalite altyapısı, inovasyon, dijital dönüşüm, laboratuvar doğrulama, helal yaşam tarzı, ilaç ve kozmetik ürünleri, fonksiyonel bileşenler ile sosyo-kültürel perspektifler gibi alanlarda kritik konuları ele aldı. Ayrıca, helal turizmin helal endüstrisini şekillendirmedeki rolü de kapsamlı şekilde değerlendirildi. Bu tartışmalar, helal endüstrisini inovasyon, kültürel anlayış ve mükemmellik temelinde güçlendirmeye yönelik ortak kararlılığı yeniden teyit etmiştir." dedi.

SMIIC'in, helal kalite altyapısını geliştirme, inovasyonu artırma ve üye ülkeler arasında uyum ile iş birliğini güçlendirmedeki hayati rolünün birçok konuşmacı tarafından teyit edildiğinin altını çizen Övüt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zirvede, gıdadan yaşam tarzına, ilaçtan kozmetiğe ve turizme kadar tüm sektörlerde uluslararası düzeyde tanınan, yeknesak helal standartlarının önemine dikkat çekilmiştir. Hızla büyüyen küresel helal ekonomisini desteklemek için yapay zeka, dijital izlenebilirlik ve ileri teknolojilerin benimsenmesinin gerekliliği güçlü şekilde vurgulanmıştır. Sosyo-kültürel dinamiklerin tüketici davranışları, pazar gelişimi, güven inşası ve helal endüstrisinin küresel algısı üzerindeki etkisi ele alınmıştır."

Helal standartlarının siyasi ya da ticari amaçlarla yanlış kullanımı, manipülasyonu veya istismar edilmesinin kesin bir dille reddedildiğini vurgulayan Övüt, "Dünya Helal Zirvesi, inovasyona dayalı güçlü bir helal altyapısının benimsenmesini, bunun sürdürülebilir küresel ekonomik büyümeyi desteklemesini ve hükümetler, kurumlar, akreditasyon yapıları ile sektör paydaşları arasındaki işbirliğini artırmasını savunmaktadır." diye konuştu.

Bu arada Dünya Helal Zirvesi kapanış konuşmalarıyla sona ererken, Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı yarınki son gün etkinliklerinin ardından kapanacak.

Kaynak: AA / Fahri Aksüt - Ekonomi
Haberler.com
