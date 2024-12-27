Çanakkale, Biga ve Gelibolu'da, 100 Öğrenci 100 Kadın Girişimci Projesi yeniden başladı.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kadın Girişimciler Topluluğu işbirliğiyle yürütülen projeyle ilgili bilgilendirme toplantısı, üniversite yerleşkesindeki toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, TOBB Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Birce Bilici Şimşek, Başkan Yardımcıları Beyhan Var, İnci Bayram, İcra Komitesi üyeleri Aslı Akgül, Seçil Yavaşoğlu, Merve Yılmazbaş, Sevinçay Çınaroğlu, kurulun akademisyen üyeleri Prof. Dr. Duygu Aktürk, Öğretim Görevlisi Muradiye Özel Ödül ile projede yer alan kadın girişimciler ve mentörlük yapacakları öğrenciler katıldı.

Proje ile üniversitenin farklı bölümlerinde okuyan kadın öğrencilerin, kadın girişimciler ile buluşturulması, meslek hayatlarına dair net planlar yapmalarına ve tecrübe kazanmalarına yardımcı olunması, kariyer yollarını keşfetmeleri ve girişimcilerin deneyimlerini paylaşarak meslek yaşamlarının farklı boyutlarını görmelerinin sağlaması hedefleniyor.