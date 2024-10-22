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10. Uluslararası Ankara Kukla Festivali Tamamlandı

10. Uluslararası Ankara Kukla Festivali Tamamlandı
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DenizBank'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 10. Uluslararası Ankara Kukla Festivali, 9 ülkeden 100 sanatçının katılımıyla zengin bir programla sona erdi. Festival, kukla tiyatrosunun sadece çocuklar için olmadığını vurguladı ve birçok uluslararası tiyatro topluluğuna ev sahipliği yaptı.

DenizBank'ın ana sponsorluğunda 9 ülkeden 100 kukla sanatçısının katılımıyla gerçekleşen 10. Uluslararası Ankara Kukla Festivali, tamamlandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank ana sponsorluğu, Kukla, Karagöz, Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği (KUKSADER) ve Tiyatro TEMPO organizasyonuyla düzenlenen festival, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi, Yenimahalle, Keçiören, Altındağ ve Mamak belediyelerinin katkılarıyla dört ilçenin kültür sanat mekanı ve sahnelerinde gerçekleştirildi.

"Kukla tiyatrosu yalnızca çocuklar için değildir" özdeyişiyle yola çıkan festival, Kazakistan-Kore Devlet Müzikal Akademik Tiyatrosu tarafından sergilenen resmi açılış oyununun ardından Bulgaristan, Brezilya, Fransa, Moldova, Güney Kore, Gürcistan, Kazakistan, Sırbistan ve Türkiye'nin tiyatro topluluğunun oyunlarına ev sahipliği yaptı.

Festival, 14 oyunun sergilendiği bir haftalık zengin programın ardından Tiyatro TEMPO'nun "Karagöz Şişe Avcısı" oyunuyla sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Ankara Kukla Festivali Direktörü Marina Yüce, organizasyonda sadece kukla tiyatrosu topluluklarını değil, bu alanda araştırma yapan akademisyenleri de ağırladıklarını belirtti.

Türkiye'de kukla oyunculuğu eğitiminin olmadığını ifade eden Yüce, "Biz de buradan yola çıkarak festivalimizde, Kukla Tiyatrosunda Profesyonel Eğitim ve Geliştirme Yolları Forumu'nda, bu alanda araştırma yapan akademisyenleri bir araya getirerek 9 ülkeden 19 bildiriye ulaştık. Forumumuzdan çıkan bildirileri, Uludağ Üniversitesi tarafından üç dilde dijital olarak yayınlanacak bir kitaba da dönüştürdük. Kitabımız, festivalimizin 10'uncu yılında kukla sanatına ilgi duyan kişilere bir hediye olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi

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