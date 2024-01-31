1 Şubat 2024'te Benzine 95 Kuruş Zam Geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik, döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıta zam olarak yansıyor. 1 Şubat 2024 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinde 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Önceki gece de motorine1 lira 38 kuruş zam gelmişti.

ŞUBAT AYINDA İLK ZAM BENZİNE

Sürücüler, 31 Ocak 2024 sabahında akaryakıt fiyatlarında, herhangi bir fiyat değişikliğiyle karşılaşmayacak. Ancak 1Şubat gününden itibaren benzinin litre fiyatına 95 kuruş zam geliyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 38,34 liradan satılıyor.

YENİ FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak,

İstanbul'da 39,33 TL'ye,

Ankara'da 39,99 TL'ye

İzmir'de 40,20 TL'ye yükselecek.