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1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Elektrik faturalarında pazarlık dönemi

1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Elektrik faturalarında pazarlık dönemi
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Elektrik faturalarında yeni döneme geçiliyor. Yeni düzenlemeye göre tüketiciler kendisine en cazip olan teklifi değerlendirerek yeni elektrik tedarik şirketini belirleyecek.

Elektrik faturalarında 1 Ocak'tan itibaren yeni bir uygulamaya geçilecek. Buna göre; aylık 417 kWh elektrik tüketen aboneler, yeni yıllar birlikte daha uygun fiyatlardan yararlanabilmek adına bağlı olduğu elektrik tedarik şirketini değiştirebilecek.

"ELEKTRİK TEDARİK ŞİRKETİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK"

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan yıllık 5000 kWh yani aylık 417 kWh tüketimi olan abonelerin elektrik tedarik şirketini değiştirebileceğini söyledi.

Turan, "Bunun da karşılığı yaklaşık 1000 liralık fatura demek bu tüketiciler artık daha fazla fatura ile karşılaşacak. GSM operatörlerinde olduğu gibi elektrik tedarik şirketlerini aboneler seçebilecek. Şu anda EPDK'nın lisans verdiği yaklaşık 200'ün üzerinde elektrik tedarik şirketi bulunuyor" dedi. Abone kendisine en cazip olan teklifi değerlendirerek yeni elektrik tedarik şirketini belirleyecek ve bu şekilde tasarruf sağlamış olacak. Bu sayede de faturalarda %5 ve 10 oranında tasarruf sağlanabilir.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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1 Ocak'tan itibaren başlıyor! Elektrik faturalarında pazarlık dönemi
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

yeni bir geçirme yöntemi mi acaba

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Haber YorumlarıPerwer:

Yanlış bir uygulama olur. Bir süre sonra tedarikçi firmalar kendi aralarında anlaşıp yine vatandaş mağdur olacak. Tıpkı gsm firmalarının yaptığı gibi.

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

45 yasşıma geldim vatandaşın lehine birşey yaptığını görmedim hele bu baştaki hayatta yapmaz adam nasıl soyacak onun hesabını kirabını yapıyor

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

İlk önce şu kaçak kulananlara çözüm bulun. Ondan sonra bunlara kafa yorun siz

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Haber YorumlarıBilge Tanrıöver :

Hazır olun geliyorrrr ne miiii ZAMMMMM artık bu tür açılmaz şemsiye oyunlarına alıştık

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Haber YorumlarıFatih Öztürk:

Devlet artık şirketler. Şirketleri besleyen iktidarlar devlet yapısını bitirdi. Sonra savaş çıktığında vatanı koruyacak vatandaş ararsınız

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