Haberler

1 milyon emekliye kötü haber! Maaşlarından kesinti yapılacak

1 milyon emekliye kötü haber! Maaşlarından kesinti yapılacak
Güncelleme:
TBMM'de kabul edilmesi beklenen yeni düzenleme, SGK'ya prim borcu bulunan emeklilerin maaşlarında kesintiye neden olacak. Teklife göre, emeklilerin gelirlerinden yüzde 25'e kadar kesinti yapılabilecek. Yeni düzenlemenin 1 milyon emekliyi etkileyeceğini ifade eden SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, dul-yetim aylıklarının da kapsama alınacağını belirtti.

  • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni vergi teklifi, SGK'ya prim borcu bulunan emeklilerin maaşlarından yüzde 25'e kadar kesinti yapılmasını öngörüyor.
  • Uygulama 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.
  • SGK verilerine göre bu kapsamdaki kişi sayısı yaklaşık 961 bin, ayrıca 1999 öncesi sigortalı olup GSS borcu bulunan 304 bin kişi daha bulunuyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni vergi teklifi, SGK'ya prim borcu bulunan emeklileri yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeyle 1 milyon emeklinin maaşından yüzde 25'e kadar kesinti yapılacak. Uygulama 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

SGK BORCU OLAN EMEKLİLERE KESİNTİ

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; TBMM'de görüşülecek vergi kanunu teklifi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan emeklilerin maaşlarından kesinti yapılmasını öngörüyor. SGK'dan aylık alanların prim borçları, aylıklarının yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde tahsil edilecek.

KİMLERİN MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILACAK?

Komisyon görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, düzenlemeden kimlerin etkileneceğini açıkladı. Buna göre; SSK ve Emekli Sandığı emeklileri arasında geçmiş dönemlerde genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu bulunan kişiler, bu kesintiden etkilenecek. Ertüzün, devlet memurluğundan ayrılıp tekrar çalışan ya da sigortalı olarak farklı dönemlerde prim borcu oluşan kişilerin emeklilik sırasında bu borçların sorgulanmadığını, dolayısıyla borçların sonradan ortaya çıktığını belirtti. SGK verilerine göre bu kapsamdaki kişi sayısı yaklaşık 961 bin, ayrıca 1999 öncesi sigortalı olup GSS borcu bulunan 304 bin kişi daha bulunuyor.

DUL VE YETİMLER DE ETKİLENECEK

Düzenlemeden SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanların da etkilenecek. Aylık aldıkları dosyada borç varsa, ölüm aylıklarından da kesinti yapılabilecek.

İCRA VE HACİZ GEREKTİRMEDEN TAHSİLAT YAPILACAK

Yeni sistem 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. SGK, bu yöntemle borçların haciz ve icra işlemlerine gerek kalmadan tahsil edilmesini hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımetin yilmaz:

Emeklinin anasını ağlatın çünkü size oy veren onlar…

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Demir:

elleme iyi oluyor onlara ,vatan bayrak dediler rakib PKK ile beraber dediler ,dediklerinin hepsini kendileri yaptı

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıKartal Doğan:

EYT'ni acısını milletten çıkardınız ya Allah sizi ıslah etsin ! hadi şimdi EYT'liler kurtarsın sizi seçimde..

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
