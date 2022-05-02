"1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" diyen Bakan Bilgin, milyonların hevesini kursağında bıraktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları için 1 Mayıs'ta müjde vereceğini açıklamıştı. Bakan Bilgin, 26 Nisan'da yaptığı açıklamada "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Milyonlarca emekli Vedat Bilgin'in 1 Mayıs pazar günü yapacağı açıklamaya kilitlendi. Ancak Bakan Bilgin, 1 Mayıs'ta herhangi bir açıklama yapmadı. Bakan Bilgin'in önceden müjdelediği açıklamayı neden yapmadığına yönelik herhangi bir bilgilendirme de yapılmadı. Beklenen açıklamanın gelmemesi milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğrattı.

BAKAN BİLGİN NE DEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber canlı yayınında şunları söylemişti: "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak."