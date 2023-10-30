1.7 milyar liralık ödeme yarın çay üreticilerinin hesaplarında olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemenin yarın üreticilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Çay üreticilerinin dört gözle beklediği haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, 1 milyar 763 milyon TL ödemenin yarın hesaplarda olacağını müjdeledi.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Bakan Yumaklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "ÇAYKUR aracılığıyla, 157 bin ton yaş çay alımı karşılığı 1 milyar 763 milyon TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 31 Ekim Salı (yarın) günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

İşte o paylaşım: