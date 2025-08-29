1,55 Milyar Avro Dış Kaynak Dörtyol-Hassa Projesine Tahsis Edildi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi'ne 1,55 milyar avro dış kaynak temin ettiklerini açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güneydoğu Anadolu Bölgemizin rekabet gücünü artıracak projeye finansman desteği sağlıyoruz. Ulaşım altyapısını güçlendirerek ticaret, turizm ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi'ne 1,55 milyar avro dış kaynak temin ettik. Böylece 2025 yılında demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamı yaklaşık 4,2 milyar avroya ulaştı. Bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarını güçlendirerek üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırıyoruz" ifadelerini kullandı.