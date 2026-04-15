Coşkunöz Holding, yeni dönem stratejisini belirledi

Coşkunöz Holding, yeni dönem stratejisini Bursa'da düzenlenen lansman etkinliğinde çalışanlarıyla paylaştı. Şirket, açıkladığı yeni stratejik yol haritası ile geleceğin üretim dünyasına daha güçlü ve hazırlıklı adımlar atmayı hedefliyor.

Lansman etkinliğinde, küresel rekabetin hızla değişen dinamikleri, teknolojik dönüşümün sanayi üzerindeki etkileri ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda şekillenen yeni stratejik yaklaşım detaylarıyla ele alındı. Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, değişimin hız kazandığı günümüzde köklü bir geçmişe sahip olmanın önemli bir avantaj olduğunu belirterek, esas başarının bu birikimi geleceği inşa etmek için kullanabilmekten geçtiğini ifade etti.

Coşkunöz Holding CEO'su Ahmet Yağcı ise yeni dönem stratejisini ve şirketin gelecek vizyonunu çalışanlarla paylaştı. Sunumunda büyüme alanları, dönüşüm odaklı adımlar ve şirketin uzun vadeli hedefleri hakkında bilgi veren Ahmet Yağcı, Coşkunöz Holding'in üretim dünyasındaki değişimi yakından takip ederek bu dönüşümün aktif bir parçası olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Ahmet Yağcı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Coşkunöz Holding olarak güçlü geçmişimizden aldığımız deneyimi geleceğin üretim dünyasına taşımayı hedefliyoruz. Yeni stratejimiz; teknolojiyi, inovasyonu ve insan kaynağımızın gücünü merkeze alarak sürdürülebilir büyümemizi destekleyen yol haritamızı ortaya koyuyor."

Coşkunöz Holding'in yeni stratejik yaklaşımı; geleceğin üretim dünyasında daha güçlü bir konum elde etmesini amaçlıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
