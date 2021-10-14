Yurtiçi Kargo, yeni otomasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi

Yurtiçi Kargo, saatte 30 bin kargonun işlenebileceği çok büyük otomasyon sistemine sahip kargo transfer merkezini hizmete açtı.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde personel sayısını artırarak 18 binden fazla çalışan sayısına ulaşan şirket, saatte 30 bin kargonun işlenerek araçlara yüklenebileceği otomasyon sistemine sahip transfer merkezini devreye aldı.

Kargo sektöründe son dönemde yaşanan talep artışıyla birlikte yatırımlarına hız veren şirket, operasyonel gücünü artıracak bir yatırıma imza atarak Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise sayılı merkezlerinden olan otomasyon sistemine sahip transfer merkezini hizmete sundu.

Sektörde hizmet veren transfer merkezlerinin saatlik kapasitelerinin 3 katı kapasite ile çalışacak olan merkezde, bir gün için 1 milyona yakın kargo işlenerek araçlara dağıtılabilecek.

Açıklamada kargo transfer merkezinin açılışındaki konuşmasına yer verilen Arıkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Arıkan, saatlik işleme kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük aktarma merkezinin açılışını gerçekleştireceklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun için hem mutlu hem de gururluyum. Çünkü bu yatırımların kapasite artışının yanı sıra bizi hızlandıracağını, hızın da müşteri memnuniyetini artıracağını biliyorum. Bizim başarımızın sırrı operasyonumuzu müşteri memnuniyeti ile birlikte artırmakta saklı, bunu asla unutmayın. Müşteri memnuniyetini ve kargo kapasitesini artıracak yatırımlara devam edeceğiz."

"Salgında çok iyi sınav verdik"

Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol ise salgının ortaya çıktığı dönemde sektörün büyük bir sınav verdiğini belirterek, hem yoğunlukla başa çıkmak hem de personelin sağlığını korumak için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Bu zorlu dönemden daha da güçlenerek çıkmayı başardıklarını kaydeden Önyol, şunları kaydetti:

"Tüm tarafsız kamuoyu yoklamalarında tüketicinin ilk tercih ettiği kargo şirketiyiz. Yurtiçi Kargo, bugün artık yapılan tüm tarafsız kamuoyu araştırmalarında, müşteri memnuniyeti ve güveninde sektöründe birinci çıkıyor. Hatta öyle bir noktaya geldik ki YTÜ, Yurtiçi Kargo'yu ekonomiye en çok fayda sağlayan 30 şirket arasında gösteriyor ve bu araştırmada başka bir kargo şirketi de bulunmuyor. Ekonomiye en çok fayda sağlayan 30 şirket arasında listeleniyoruz artık. Gençlerin en güvendiği markalar arasında da Yurtiçi Kargo bir kargo markası olarak ilk 10'da yer alıyor."