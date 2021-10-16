Yatırımcı rehberi (9) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (9)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.899,909,38-23,70
İş Bankası (C)5,14-0,96-24,33
İş Bankası (Kur.)365.000,0010,61-3,95
İş Fin.Kir.2,95-1,99-23,58
İş Girişim7,79-4,65-58,89
İş GMYO1,85-15,91-27,17
İş Y. Men. Değ.13,641,19-17,82
İş Yat. Ort.2,62-2,24-22,10
İşbir Holding59,853,8211,50
Işık Plastik6,23-4,89

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,97-1,02-14,91
İttifak Holding1,21-5,47-45,74
İz Hayvancılık Tarım20,30-7,3112,78
İzmir Demir Çelik2,27-1,30-31,41
İzmir Fırça5,94-0,836,83
Jantsa Jant Sanayi55,350,2733,54
Kafein Yazılım19,54-0,51-8,43
Kalekim Kimyevi Maddeler13,781,32

Kaplamin23,945,28-29,17
Kardemir (A)6,028,271,18
Kardemir (B)6,008,5013,85
Kardemir (D)6,947,9320,07
Karel Elektronik8,96-0,9933,25
Karsan Otomotiv3,53-1,408,62
Karsu Tekstil8,37-2,67-2,11
Kartal Yenilenebilir Enerji15,251,19

Kartonsan45,681,92-51,75
Katmerciler Ekipman1,30-0,76-24,95
Kent Gıda178,50-4,19-49,80
Kerevitaş Gıda4,04-2,65-38,60
Kervan Gıda11,41-2,1411,48
Kervansaray Yat. Holding0,776,94-38,89
Kiler GMYO2,023,59-19,52
Kızılbük GYO28,60-0,21

Klimasan Klima9,99-1,4818,40
Koç Holding21,50-2,985,12
Konfrut Gıda4,11-15,08-2,72
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,653,90165,47
Konya Çimento807,100,22-28,58
Koray GMYO7,064,4458,65
Kordsa Teknik Tekstil23,80-1,2453,05
Koza Altın98,401,861,76
Koza Madencilik15,181,47-2,00
Körfez GMYO5,08-2,12-12,41
Kristal Kola1,28-2,29-58,10
Kron Telekomünikasyon33,30-5,56-9,61
Kuştur Kuşadası Turizm241,0028,8853,21
Kuyas Yatırım2,48-5,347,83
Kütahya Porselen66,35-5,2131,52
Kütahya Şeker Fabrikası31,66-2,58

Lider Faktoring3,25-9,22-4,69
Link Bilgisayar27,00-0,66-14,55
Logo Yazılım41,565,9133,46
Lokman Hekim Sağlık10,32-6,6145,40
Lüks Kadife49,0210,0670,72
Makina Takım2,74-1,79-19,65
Manas Enerji Yönetimi16,001,27

Margün Enerji8,34-3,92

Marka Yatırım Holding4,25-1,85-33,90
Marmaris Altınyunus179,00-0,1761,12
Marshall242,80-3,69-20,83
Martı GMYO0,941,08-63,19
Martı Otel1,606,67-24,88
Matriks Bilgi Dağıtım31,68-2,10

Mavi Giyim70,802,5337,18
Mazhar Zorlu Holding30,50-5,75-3,11
Meditera Tıbbi Malzeme35,302,98

Mega Polietilen5,074,75-33,81
Menderes Tekstil2,00-2,44-35,28
Mercan Kimya9,55-7,28

Merit Turizm29,1452,09181,29
Merko Gıda4,43-5,54-48,73
Metemtur Yatırım3,060,00-62,15
Metro Holding1,26-3,82-39,42
Metro Petrol ve Tesisleri2,631,94-9,00
Metro Yatırım Ortaklığı1,74-0,57-25,32
Migros Ticaret31,28-0,57-26,92
Milpa3,91-2,49-15,00
Mistral GMYO4,721,720,21
MLP Sağlık25,54-5,4128,54
MMC San. ve Tic. Yat.5,72-4,6724,35
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,29-3,68-46,92
Mondi Tire Kutsan8,864,3616,58
Nasmed Egepol5,20-4,94

Naturel Enerji31,54-3,72-11,18
Naturelgaz7,16-0,42

Net Holding4,36-2,2427,11
Netaş Telekom.16,450,55-41,42
Niğbaş Niğde Beton7,67-1,54-85,25
Nuh Çimento37,769,20-21,38
Nurol GMYO15,5818,12113,72
Odaş Elektrik1,45-0,68-50,40
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,10-8,82

Orge Enerji Elektrik5,77-3,6725,09
Orma Orman Mahsulleri25,50-7,1473,23
Osmanlı Menkul24,30-2,10-21,21
Ostim Endüstriyel Yat1,69-3,98-27,58
Otokar336,402,4710,55
Oyak Çimento6,45-0,92-26,54
Oyak Yat. Ort.6,75-0,59-2,20
Oyak Yatırım Menkul30,143,15

Oylum Sınai Yatırımlar7,52-9,6259,66
Özak GMYO4,64-1,28-9,02
Özbal Çelik Boru16,452,43151,15
Özderici GMYO1,50-0,66-32,43
Özerden Plastik7,38-2,89-18,00
Pamel Elektrik59,1013,87177,20
Panora GMYO6,20-4,915,61
Papilon Savunma12,23-0,81-46,21
Park Elek.Madencilik4,673,55-13,04
Parsan28,52-1,0417,37
Pegasus81,207,628,85
Peker GMYO0,92-3,16-60,67
Penguen Gıda3,542,02-29,90
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım180,002,27

Pera GMYO1,360,00-22,36
Pergamon Dış Ticaret23,483,0728,10
Petkim6,06-1,3021,69
Petrokent Turizm3.560,001,14292,76
Pınar Et ve Un15,80-1,62-27,80
Pınar Su3,830,26-5,76
Pınar Süt15,870,13-29,62
Plastikkart19,47-8,9036,69
Polisan Holding2,61-1,14-32,11
Politeknik Metal330,40-1,26-18,57
Prizma Press Matbaacılık3,801,06-30,66
QNB Finans Fin. Kir.66,50-1,48-46,93
QNB Finansbank35,100,23-50,11
QUA Granite Hayal Yapı10,70-5,64

Ral Yatırım Holding5,2025,3017,12
Ray Sigorta9,954,08-35,60
Reysaş GMYO2,63-3,31-18,87
Reysaş Lojistik4,62-3,95-10,71
Rhea Girişim1,870,00-49,73
Rodrigo Tekstil12,91-0,62-5,84
Royal Halı3,08-2,53-10,47
RTA Laboratuvarları20,70-4,17-31,64
Sabancı Holding10,021,42-9,12
Safkar Ege Soğutmacılık7,04-2,49-35,29
Sanel Mühendislik4,950,2044,74
Sanifoam Sünger26,5018,4194,85
Sanko Pazarlama9,40-0,741,43
Saray Matbaacılık3,870,26-55,87
Sarkuysan13,349,6153,38
Sasa Polyester26,60-3,2777,52
Say Yenilenebilir Enerji20,34-7,71139,01
Sekuro Plastik18,80-5,7634,67
Selçuk Ecza Deposu8,22-0,60-38,80
Selçuk Gıda4,19-6,26-15,86
Selva Gıda Sanayi8,220,86

Senkron Güvenlik29,52-6,5212,41
Serve Film Prodüksiyon14,45-0,34-9,69
Servet GMYO70,60-7,11-9,95
Seyitler Kimya14,962,6111,12
Silverline Endüstri4,98-0,60-42,09
Sinpaş GMYO4,03-1,47-3,59
Smartiks Yazılım5,19-1,52-41,42
Sodaş Sodyum Sanayii23,620,51-10,31
Söktaş2,851,79-12,33
Sönmez Filament37,100,65-47,15
Sönmez Pamuklu13,601,64-43,33
Sumaş Suni Tahta87,901,0372,32
Şeker Fin. Kir.4,62-3,14-27,81
Şekerbank0,98-2,00-35,10
Şişe Cam8,060,5012,58
Şok Marketler Ticaret10,73-1,92-14,02
T. Halk Bankası4,320,23-22,30
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,70-2,36-33,35
T.S.K.B.1,200,00-31,29
T.Tuborg16,03-0,43-9,59
Taç Tarım Ürünleri23,800,34126,02
Tat Gıda9,550,63-17,40
TAV Havalimanları26,143,8122,72
Taze Kuru Gıda184,90-2,17-14,52
Tek-Art Turizm1,17-1,68-42,08
Tekfen Holding13,62-1,30-16,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,97-1,97-31,06
Temapol Polimer Plastik13,80-1,9220,00
TGS Dış Ticaret14,11-10,5811,01
Tofaş Oto. Fab.55,807,9380,52
Torunlar GMYO3,8110,12-2,31
Trabzon Liman28,487,88-11,33
Trabzonspor Sportif3,15-2,1729,10
Trend GMYO6,37-0,16-49,32
TSKB GMYO2,900,35-39,91
Tuğçelik12,81-1,0858,54
Tukaş6,62-2,65-31,68
Turcas Petrol3,49-4,38-28,04
Tureks Turizm Taşımacılık11,47-1,21

Turkcell15,301,590,02
Tümosan Motor ve Traktör15,18-0,337,89
Tüpraş129,004,8819,44
Türk Hava Yolları14,643,9013,40
Türk İlaç Serum11,11-4,96

Türk Prysmian Kablo15,64-27,3229,66
Türk Telekom7,34-0,14-7,08
Türk Traktör163,504,81-4,03
Türker Proje Gayrimenkul132,70-0,5217,54
Türkiye Sigorta4,963,12-19,72
Ufuk Yatırım19,263,8343,73
Ulaşlar Turizm Yat.3,801,33-10,38
Ulusoy Elektrik51,15-0,20-0,39
Ulusoy Un Sanayi5,13-2,290,82
Umpaş Holding1,225,17-53,26
Uşak Seramik1,601,27-31,62
Utopya Turizm19,00-3,55-51,03
Uzertaş Boya29,000,00-48,76
Ülker Bisküvi19,340,83-13,34
Ünlü Yatırım Holding5,76-6,80

Vakıf Fin. Kir.6,43-10,3288,67
Vakıf GMYO1,47-2,65-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,07-1,46-17,53
Vakıflar Bankası3,342,77-29,09
Vakko Tekstil9,11-7,2345,38
Vanet Gıda5,89-5,61-23,80
VBT Yazılım21,041,06

Verusa Holding43,50-2,99-3,51
Verusaturk Girisim19,28-3,6047,76
Vestel23,38-5,8030,30
Vestel Beyaz Eşya46,60-0,4324,68
Viking Kağıt6,270,16-30,33
Yapı ve Kredi Bank.2,35-0,84-21,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,360,86-16,11
Yataş13,00-2,03-8,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,150,96-28,41
Yeni Gimat GMYO15,101,8930,26
Yeo Teknoloji70,10-26,13

Yeşil GMYO0,88-4,35-36,23
Yeşil Yapı1,06-1,85-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,00-1,96-53,23
Yibitaş İnşaat Malzeme10.539,902,88-32,44
Yonga Mobilya19,939,81-33,10
Yükselen Çelik5,030,40-3,18
Yünsa13,61-22,85-2,03
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,51-0,66-40,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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