Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 30.899,90 9,38 -23,70 İş Bankası (C) 5,14 -0,96 -24,33 İş Bankası (Kur.) 365.000,00 10,61 -3,95 İş Fin.Kir. 2,95 -1,99 -23,58 İş Girişim 7,79 -4,65 -58,89 İş GMYO 1,85 -15,91 -27,17 İş Y. Men. Değ. 13,64 1,19 -17,82 İş Yat. Ort. 2,62 -2,24 -22,10 İşbir Holding 59,85 3,82 11,50 Işık Plastik 6,23 -4,89 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 -1,02 -14,91 İttifak Holding 1,21 -5,47 -45,74 İz Hayvancılık Tarım 20,30 -7,31 12,78 İzmir Demir Çelik 2,27 -1,30 -31,41 İzmir Fırça 5,94 -0,83 6,83 Jantsa Jant Sanayi 55,35 0,27 33,54 Kafein Yazılım 19,54 -0,51 -8,43 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,78 1,32 Kaplamin 23,94 5,28 -29,17 Kardemir (A) 6,02 8,27 1,18 Kardemir (B) 6,00 8,50 13,85 Kardemir (D) 6,94 7,93 20,07 Karel Elektronik 8,96 -0,99 33,25 Karsan Otomotiv 3,53 -1,40 8,62 Karsu Tekstil 8,37 -2,67 -2,11 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,25 1,19 Kartonsan 45,68 1,92 -51,75 Katmerciler Ekipman 1,30 -0,76 -24,95 Kent Gıda 178,50 -4,19 -49,80 Kerevitaş Gıda 4,04 -2,65 -38,60 Kervan Gıda 11,41 -2,14 11,48 Kervansaray Yat. Holding 0,77 6,94 -38,89 Kiler GMYO 2,02 3,59 -19,52 Kızılbük GYO 28,60 -0,21 Klimasan Klima 9,99 -1,48 18,40 Koç Holding 21,50 -2,98 5,12 Konfrut Gıda 4,11 -15,08 -2,72 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 62,65 3,90 165,47 Konya Çimento 807,10 0,22 -28,58 Koray GMYO 7,06 4,44 58,65 Kordsa Teknik Tekstil 23,80 -1,24 53,05 Koza Altın 98,40 1,86 1,76 Koza Madencilik 15,18 1,47 -2,00 Körfez GMYO 5,08 -2,12 -12,41 Kristal Kola 1,28 -2,29 -58,10 Kron Telekomünikasyon 33,30 -5,56 -9,61 Kuştur Kuşadası Turizm 241,00 28,88 53,21 Kuyas Yatırım 2,48 -5,34 7,83 Kütahya Porselen 66,35 -5,21 31,52 Kütahya Şeker Fabrikası 31,66 -2,58 Lider Faktoring 3,25 -9,22 -4,69 Link Bilgisayar 27,00 -0,66 -14,55 Logo Yazılım 41,56 5,91 33,46 Lokman Hekim Sağlık 10,32 -6,61 45,40 Lüks Kadife 49,02 10,06 70,72 Makina Takım 2,74 -1,79 -19,65 Manas Enerji Yönetimi 16,00 1,27 Margün Enerji 8,34 -3,92 Marka Yatırım Holding 4,25 -1,85 -33,90 Marmaris Altınyunus 179,00 -0,17 61,12 Marshall 242,80 -3,69 -20,83 Martı GMYO 0,94 1,08 -63,19 Martı Otel 1,60 6,67 -24,88 Matriks Bilgi Dağıtım 31,68 -2,10 Mavi Giyim 70,80 2,53 37,18 Mazhar Zorlu Holding 30,50 -5,75 -3,11 Meditera Tıbbi Malzeme 35,30 2,98 Mega Polietilen 5,07 4,75 -33,81 Menderes Tekstil 2,00 -2,44 -35,28 Mercan Kimya 9,55 -7,28 Merit Turizm 29,14 52,09 181,29 Merko Gıda 4,43 -5,54 -48,73 Metemtur Yatırım 3,06 0,00 -62,15 Metro Holding 1,26 -3,82 -39,42 Metro Petrol ve Tesisleri 2,63 1,94 -9,00 Metro Yatırım Ortaklığı 1,74 -0,57 -25,32 Migros Ticaret 31,28 -0,57 -26,92 Milpa 3,91 -2,49 -15,00 Mistral GMYO 4,72 1,72 0,21 MLP Sağlık 25,54 -5,41 28,54 MMC San. ve Tic. Yat. 5,72 -4,67 24,35 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,29 -3,68 -46,92 Mondi Tire Kutsan 8,86 4,36 16,58 Nasmed Egepol 5,20 -4,94 Naturel Enerji 31,54 -3,72 -11,18 Naturelgaz 7,16 -0,42 Net Holding 4,36 -2,24 27,11 Netaş Telekom. 16,45 0,55 -41,42 Niğbaş Niğde Beton 7,67 -1,54 -85,25 Nuh Çimento 37,76 9,20 -21,38 Nurol GMYO 15,58 18,12 113,72 Odaş Elektrik 1,45 -0,68 -50,40 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,10 -8,82 Orge Enerji Elektrik 5,77 -3,67 25,09 Orma Orman Mahsulleri 25,50 -7,14 73,23 Osmanlı Menkul 24,30 -2,10 -21,21 Ostim Endüstriyel Yat 1,69 -3,98 -27,58 Otokar 336,40 2,47 10,55 Oyak Çimento 6,45 -0,92 -26,54 Oyak Yat. Ort. 6,75 -0,59 -2,20 Oyak Yatırım Menkul 30,14 3,15 Oylum Sınai Yatırımlar 7,52 -9,62 59,66 Özak GMYO 4,64 -1,28 -9,02 Özbal Çelik Boru 16,45 2,43 151,15 Özderici GMYO 1,50 -0,66 -32,43 Özerden Plastik 7,38 -2,89 -18,00 Pamel Elektrik 59,10 13,87 177,20 Panora GMYO 6,20 -4,91 5,61 Papilon Savunma 12,23 -0,81 -46,21 Park Elek.Madencilik 4,67 3,55 -13,04 Parsan 28,52 -1,04 17,37 Pegasus 81,20 7,62 8,85 Peker GMYO 0,92 -3,16 -60,67 Penguen Gıda 3,54 2,02 -29,90 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 180,00 2,27 Pera GMYO 1,36 0,00 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 23,48 3,07 28,10 Petkim 6,06 -1,30 21,69 Petrokent Turizm 3.560,00 1,14 292,76 Pınar Et ve Un 15,80 -1,62 -27,80 Pınar Su 3,83 0,26 -5,76 Pınar Süt 15,87 0,13 -29,62 Plastikkart 19,47 -8,90 36,69 Polisan Holding 2,61 -1,14 -32,11 Politeknik Metal 330,40 -1,26 -18,57 Prizma Press Matbaacılık 3,80 1,06 -30,66 QNB Finans Fin. Kir. 66,50 -1,48 -46,93 QNB Finansbank 35,10 0,23 -50,11 QUA Granite Hayal Yapı 10,70 -5,64 Ral Yatırım Holding 5,20 25,30 17,12 Ray Sigorta 9,95 4,08 -35,60 Reysaş GMYO 2,63 -3,31 -18,87 Reysaş Lojistik 4,62 -3,95 -10,71 Rhea Girişim 1,87 0,00 -49,73 Rodrigo Tekstil 12,91 -0,62 -5,84 Royal Halı 3,08 -2,53 -10,47 RTA Laboratuvarları 20,70 -4,17 -31,64 Sabancı Holding 10,02 1,42 -9,12 Safkar Ege Soğutmacılık 7,04 -2,49 -35,29 Sanel Mühendislik 4,95 0,20 44,74 Sanifoam Sünger 26,50 18,41 94,85 Sanko Pazarlama 9,40 -0,74 1,43 Saray Matbaacılık 3,87 0,26 -55,87 Sarkuysan 13,34 9,61 53,38 Sasa Polyester 26,60 -3,27 77,52 Say Yenilenebilir Enerji 20,34 -7,71 139,01 Sekuro Plastik 18,80 -5,76 34,67 Selçuk Ecza Deposu 8,22 -0,60 -38,80 Selçuk Gıda 4,19 -6,26 -15,86 Selva Gıda Sanayi 8,22 0,86 Senkron Güvenlik 29,52 -6,52 12,41 Serve Film Prodüksiyon 14,45 -0,34 -9,69 Servet GMYO 70,60 -7,11 -9,95 Seyitler Kimya 14,96 2,61 11,12 Silverline Endüstri 4,98 -0,60 -42,09 Sinpaş GMYO 4,03 -1,47 -3,59 Smartiks Yazılım 5,19 -1,52 -41,42 Sodaş Sodyum Sanayii 23,62 0,51 -10,31 Söktaş 2,85 1,79 -12,33 Sönmez Filament 37,10 0,65 -47,15 Sönmez Pamuklu 13,60 1,64 -43,33 Sumaş Suni Tahta 87,90 1,03 72,32 Şeker Fin. Kir. 4,62 -3,14 -27,81 Şekerbank 0,98 -2,00 -35,10 Şişe Cam 8,06 0,50 12,58 Şok Marketler Ticaret 10,73 -1,92 -14,02 T. Halk Bankası 4,32 0,23 -22,30 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,70 -2,36 -33,35 T.S.K.B. 1,20 0,00 -31,29 T.Tuborg 16,03 -0,43 -9,59 Taç Tarım Ürünleri 23,80 0,34 126,02 Tat Gıda 9,55 0,63 -17,40 TAV Havalimanları 26,14 3,81 22,72 Taze Kuru Gıda 184,90 -2,17 -14,52 Tek-Art Turizm 1,17 -1,68 -42,08 Tekfen Holding 13,62 -1,30 -16,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,97 -1,97 -31,06 Temapol Polimer Plastik 13,80 -1,92 20,00 TGS Dış Ticaret 14,11 -10,58 11,01 Tofaş Oto. Fab. 55,80 7,93 80,52 Torunlar GMYO 3,81 10,12 -2,31 Trabzon Liman 28,48 7,88 -11,33 Trabzonspor Sportif 3,15 -2,17 29,10 Trend GMYO 6,37 -0,16 -49,32 TSKB GMYO 2,90 0,35 -39,91 Tuğçelik 12,81 -1,08 58,54 Tukaş 6,62 -2,65 -31,68 Turcas Petrol 3,49 -4,38 -28,04 Tureks Turizm Taşımacılık 11,47 -1,21 Turkcell 15,30 1,59 0,02 Tümosan Motor ve Traktör 15,18 -0,33 7,89 Tüpraş 129,00 4,88 19,44 Türk Hava Yolları 14,64 3,90 13,40 Türk İlaç Serum 11,11 -4,96 Türk Prysmian Kablo 15,64 -27,32 29,66 Türk Telekom 7,34 -0,14 -7,08 Türk Traktör 163,50 4,81 -4,03 Türker Proje Gayrimenkul 132,70 -0,52 17,54 Türkiye Sigorta 4,96 3,12 -19,72 Ufuk Yatırım 19,26 3,83 43,73 Ulaşlar Turizm Yat. 3,80 1,33 -10,38 Ulusoy Elektrik 51,15 -0,20 -0,39 Ulusoy Un Sanayi 5,13 -2,29 0,82 Umpaş Holding 1,22 5,17 -53,26 Uşak Seramik 1,60 1,27 -31,62 Utopya Turizm 19,00 -3,55 -51,03 Uzertaş Boya 29,00 0,00 -48,76 Ülker Bisküvi 19,34 0,83 -13,34 Ünlü Yatırım Holding 5,76 -6,80 Vakıf Fin. Kir. 6,43 -10,32 88,67 Vakıf GMYO 1,47 -2,65 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 6,07 -1,46 -17,53 Vakıflar Bankası 3,34 2,77 -29,09 Vakko Tekstil 9,11 -7,23 45,38 Vanet Gıda 5,89 -5,61 -23,80 VBT Yazılım 21,04 1,06 Verusa Holding 43,50 -2,99 -3,51 Verusaturk Girisim 19,28 -3,60 47,76 Vestel 23,38 -5,80 30,30 Vestel Beyaz Eşya 46,60 -0,43 24,68 Viking Kağıt 6,27 0,16 -30,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,35 -0,84 -21,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,36 0,86 -16,11 Yataş 13,00 -2,03 -8,13 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,15 0,96 -28,41 Yeni Gimat GMYO 15,10 1,89 30,26 Yeo Teknoloji 70,10 -26,13 Yeşil GMYO 0,88 -4,35 -36,23 Yeşil Yapı 1,06 -1,85 -42,39 Yeşil Yatırım Holding 2,00 -1,96 -53,23 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.539,90 2,88 -32,44 Yonga Mobilya 19,93 9,81 -33,10 Yükselen Çelik 5,03 0,40 -3,18 Yünsa 13,61 -22,85 -2,03 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,51 -0,66 -40,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşviki teklifi TBMM'de Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (9) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler