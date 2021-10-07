Yargıtay'dan emsal karar: Emekli maaşlarına bloke konulamaz - Haberler Ekonomi
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Yargıtay'dan emsal karar: Emekli maaşlarına bloke konulamaz

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Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, milyonlarca emekliyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, emekli maaşlarına bloke konulamayacağına karar verdi. Kararda, emekli maaş ve ödeneklerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği belirtildi.

Yargıtay kararına göre İzmir'de Y.M adlı bir emekli, bir bankadan tüketici kredisi çekti. Aynı bankadan aldığı emekli maaşından takas ve virman suretiyle tahsilat yapılmasına da muvafakat verdi. Kredi taksitleri ödeyemeyince, banka 2013 Aralık ayı başında, emekli maaşı hesabının dörtte birine bloke koydu. Davacı emekli ise bankaya karşı dava açtı.

MAHKEME EMEKLİYİ HAKLI BULDU

Hürriyet'te yer alan habere göre, İzmir 2. Tüketici Mahkemesi, 28 Ağustos 2014'de davacı emekliyi haklı buldu. Mahkeme, tüketicinin emekli maaşına bloke konularak, borcu için takas ve mahsup yapılamayacağına ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93. maddesi uyarınca da emekli maaşının haczedilemeyeceği gerekçeleriyle davayı kabul etti. Davacının emekli maaşına blokenin kaldırılmasına ve kesilen bin 376 lira 70 kuruşun davalı bankadan alınarak, davacı emekliye verilmesine karar verildi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Temyizde mahkeme kararı bozuldu. Kararı veren İzmir 2. Tüketici Mahkemesi ilk kararında direnince, bu dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na taşındı. Kurul, bu tartışmalı dosyada ilk görüşmede karara varamadı. İkinci görüşmede tüketici mahkemesinin emekli maaşlarına bloke koyulamayacağı şeklindeki direnme kararı hukuka uygun görülerek, oy çokluğu ile onandı.

Yargıtay'dan emsal karar: Emekli maaşlarına bloke konulamaz
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