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Wall Street Journal: ABD'de birçok federal yargıç davalarını gördüğü şirketlerden hisse alıp sattı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Wall Street Journal: ABD'de birçok federal yargıç davalarını gördüğü şirketlerden hisse alıp sattı

Wall Street Journal gazetesinin araştırması, 131 federal yargıcın 2010 ve 2018 yılları arasında davalarını gördüğü şirketlerden hisse alıp sattığını ortaya koydu.

Wall Street Journal gazetesinin araştırması, 131 federal yargıcın 2010 ve 2018 yılları arasında davalarını gördüğü şirketlerden hisse alıp sattığını ortaya koydu.

Söz konusu araştırma haberinde, birçok federal yargıcın kurumsal davalara bakarken hisse alım satımı yaptığı kaydedildi.

Haber de, 2010 ve 2018 yılları arasında kurumsal davalara bakan 131 federal yargıcın veya ailelerinin söz konusu şirketlerin hissesine sahip olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Yargıçlar veya ailelerinin davalar devam ederken hisse senedi alım satımı yaptığı belirtilen haber de, yargıçların neredeyse yarısının bir dava devam ederken birden fazla kez işlem gerçekleştirdiği kaydedildi.

Haber de, tarafsızlık için federal hukuk ve etik kurallarının yargıçların, bir davada davacı veya davalı olan bir şirkette kendileri, eşleri veya reşit olmayan çocuklarının tek bir hisseye sahip olmaları durumunda davadan çekilmelerini gerektirdiği aktarıldı.

Gazete ile iletişime geçen bazı yargıçların kendileri adına hesaplarını yöneten komisyoncu veya danışmanların davalar sırasında şirketlerin hisselerini alıp sattıkları ve durumdan haber dar olmadıklarını söylediği kaydedildi.

Haber de, ABD Mahkemeleri İdari Ofisinin ise yargıçları mali durumları hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiği konusunda uyardığı belirtildi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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