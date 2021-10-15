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VANNE Fuarı'nı 19 bin kişi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
VANNE Fuarı'nı 19 bin kişi ziyaret etti

Atlantik Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yaşar, Van'da ilk defa düzenlenen Van Anne Kadın ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'nın (VANNE) yaklaşık 19 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

VAN (İHA) - Atlantik Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yaşar, Van'da ilk defa düzenlenen Van Anne Kadın ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'nın (VANNE) yaklaşık 19 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Van'da ilk kez Atlantik Fuarcılık tarafından düzenlenen Van Anne Kadın ve çocuk Fuarı'nın kapanış töreni gerçekleştirildi. Bir kafede düzenlenen programa Atlantik Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yaşar, Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer, firma yetkilileri ve gazeteciler katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Atlantik Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yaşar, fuarın genel anlamda olumlu geçtiğini ifade ederek, "Daha önce bölgemizde gerçekleşmemiş bir organizasyon. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa Van'da gerçekleştirdik. Halkımızdan çok büyük teveccüh gördük. Yaklaşık 64 firmadan 180 marka bu fuarda yer aldı. Fuarımızı yaklaşık 19 bin kişi ziyaret etti. İnşallah bundan sonraki süreçte bu tür organizasyonlarımız devam edecektir. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fuarın ana sponsoru Süerler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Süer ise Van'da yaşanan sıkıntılara rağmen istihdam oluşturan, katkı sunan yatırımcılara teşekkür ederek, "Bizlerde bu fuara Süerler Grup olarak sponsor olduk. Bu kentte yapılan her türlü etkinliğe, bu kentin değerini arttıracak her türlü organizasyonda bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz. Çünkü bu kent bizim" dedi.

Van'da daha önce de fuarların düzenlendiğini, ancak bu fuarın farklı olduğuna değinen Süer, "Daha önce ilimizde çok fuar yapıldı ve her fuarın kendine göre bir katma değeri var. Fakat bu fuar biraz daha farklıydı. Bu fuarı firma olarak değerlendirdiğimizde ciddi bir katma değeri oldu. İnsanlar alışveriş yaptı. Çok verimli geçti. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi yetkililerinin kısa bir teşekkür konuşması ile devam eden program, katılımcılara plaket takdim edilmesi ile sona erdi. - VAN

VANNE Fuarı'nı 19 bin kişi ziyaret etti

VANNE Fuarı'nı 19 bin kişi ziyaret etti

VANNE Fuarı'nı 19 bin kişi ziyaret etti

VANNE Fuarı'nı 19 bin kişi ziyaret etti

VANNE Fuarı'nı 19 bin kişi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: VANNE Fuarı'nı 19 bin kişi ziyaret etti - Haberler Ekonomi
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