Ürettiği domatesin markette izini sürdü fiyatı görünce şok oldu

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde ilk hasadı gerçekleştirilen kokteyl marka domates, seradan çıkış fiyatı 13 TL iken zincir marketlerde 2 ile 3 TL arasında fiyat farkıyla satılıyor. Serasında dönümünden 150 kilogram kokteyl domates alan ve kilogramını 13 TL'den satan üretici, izini sürdüğü domatesin markette 14.90 TL'den satıldığını görünce şaşkına döndü.

Aksu ilçesi Çamköy Mahallesinde yılın ilk hasadının yapıldığı kokteyl domates, ülke genelinde büyükşehirlerdeki marketlere ve yurt dışına ihraç ediliyor. Seradan çıkış fiyatı 13 TL olan kokteyl domates, İstanbul'da kilogramı 23 TL'ye kadar satılırken Antalya'da seralara en yakın zincir marketlerde 14.90 TL ile 15.90 TL arasında satışı yapılıyor.

"Bu ara tüketici biraz pahalıya ürünü tüketecek"

6 buçuk dönüm serada kokteyl domatesi üreten çiftçi Ali Kütük, "En yakın marketteki fiyatlara baktığımızda üretici olarak seralardan çıkan fiyatın üzerine 2 ve 3 TL gibi bir rakam konulmuş. Bu çok normal bir durum. Büyükşehirlerde biraz daha fazla olmasını da henüz ilk hasatların yapılıyor, sahil bölgesinde sadece yetişiyor ve ürünün az olmasına bağlıyorum. Diğer masrafları da üzerine eklersek bu ara tüketici biraz pahalıya ürünü tüketecek" dedi.

"Aracılar fiyatları artırıyor"

Domateslerin fiyatlarının şimdiye kadar ucuz olduğunu ifade eden bir tüketici ise "Fiyatların henüz pahalandığını ve bunun sebebinin de ihracat olduğunu düşünüyorum, kokteyl domateslerin kilo ağırlığının olmadığı için kiloya çok daha fazla geliyor. Başka şehirlerde fiyatların yüksek olmasının sebebi, aracıların fiyatları artırıyor olması. Onlarında belli bir maliyeti vardır ama birazda üzerine fazla fiyat ekliyorlar diye düşünüyorum" diye konuştu. - ANTALYA