Ünlü CEO'dan Mezkez Bankası'na çılgın öneri: Rezerve 5 milyar dolarlık Bitcoin eklenebilir - Haberler Ekonomi
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Ünlü CEO'dan Mezkez Bankası'na çılgın öneri: Rezerve 5 milyar dolarlık Bitcoin eklenebilir

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Microstrategy CEO'su Michael Saylor "Türkiye, Merkez Bankası rezervlerine 5 milyar dolarlık Bitcoin ekleyebilir ve bu 5 sene içinde 50 milyar dolar değerine yükselebilir. Bu sayede para birimlerini güçlendirebilirler" açıklamasında bulundu

Kripto para dünyasının en çok takip edilen isimlerinden olan Microstrategy CEO'su Michael Saylor katıldığı bir televizyon programında Merkez Bankası (TCMB) için ilginç bir öneride bulundu.

"REZERVE 5 MİLYAR DOLAR BİTCOİN EKLENEBİLİR"

Konuşmasında resmi kurumların Bitcoin'e yatırım yapmasının ne kadar faydalı olduğunu belirten Saylor "Türkiye, Merkez Bankası rezervlerine 5 milyar dolarlık Bitcoin ekleyebilir ve bu 5 sene içinde 50 milyar dolar değerine yükselebilir. Bu sayede para birimlerini güçlendirebilirler" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA EN ÇOK BİTCOİN'İ BULUNAN ŞİRKET

1989 yılında Saylor tarafından kurulan ABD merkezli yazılım çözümleri firması Microstrategy dünyada en çok Bitcoin'i bulunan şirket olarak tanınıyor. Firmanın son yaptığı alımlarla beraber elindeki Bitcoin'lerin adedi 114.000'e yükseldi. Bugün itibarıyla söz konusu Bitcoin'lerin toplam değeri 7.1 milyar dolar.

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Ünlü CEO'dan Mezkez Bankası'na çılgın öneri: Rezerve 5 milyar dolarlık Bitcoin eklenebilir
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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