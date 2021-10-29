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ULUSKON'dan Kongo Cumhuriyeti'ne ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ULUSKON'dan Kongo Cumhuriyeti'ne ziyaret

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Koruma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Kongo Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Jocelyn Francis Wabout'a ziyarette bulundu.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Koruma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Kongo Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Jocelyn Francis Wabout'a ziyarette bulundu.

İkili gerçekleştirilen ziyaret kapsamında karşılıklı ihracat ve ithalat konusunda görüştü. Maslahatgüzarı Jocelyn Francis Wabout, "Sayın Atasoy sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ülkelerimiz arasındaki ihracatı ve ithalatı artırmakta size büyük görevler düşmekte. Bu hususta da sizleri ülkemizde ağırlamak isteriz" dedi.

TİCARET KONUSUNDA İSTİŞARELERDE BULUNULDU

Başkan Atasoy ise, "Afrika çok bakir bir ülke. Önceki büyükelçimizle daha önceleri ticaret konularında istişarelerde bulunduk. Uzun zamandır gündemimizde olan bu ziyareti sizin programınızla gerçekleştirmekten mutluluk duyacağız" diye konuştu.

Toplantı Başkan Atasoy'un plaket takdim etmesinin ardından sona erdi.


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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