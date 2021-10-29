Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu gençlerle buluşacak

KİLİS (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Kilis'i ziyaret edecek. Bakan Karaismailoğlu, burada gençlerle de bir araya gelecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kilis programı kapsamında ilk olarak yarın saat 12: 00'de Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. Bakan Karaismailoğlu, ardından duble yol yapım çalışmalarının devam ettiği Kilis- Akbez Karayolu Şantiyesine gelerek projenin son durumu hakkında bilgi alacak. Kilis Öğretmenevinde saat 15: 00'te düzenlenecek AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programına katılacak olan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, daha sonra merkezde bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek. Bakan Karaismailoğlu, kentteki Tarihi Hamamı da ziyaret edecek.

"Bakan Karaismailoğlu gençlerle buluşacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, saat 17: 00'de Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek Gençlerle Buluşma programına katılacak. Bakan Karaismailoğlu, burada gündemle ilgili bilgiler verecek, gençlerin sorularını yanıtlayacak. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, programının son durağında Kilis Ticaret Odasını ziyaret edecek. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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