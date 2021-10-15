TYAB Yönetim Kurulu Başkanı Güler: 'Kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık ile destek vermeli ve onları üretimde teşvik etmeliyiz' - Haberler Ekonomi
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TYAB Yönetim Kurulu Başkanı Güler: "Kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık ile destek vermeli ve onları üretimde teşvik etmeliyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TYAB Yönetim Kurulu Başkanı Güler:

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, kadınların Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, "Tarımda sürdürülebilirliğin devamı için çiftçi, ücretli ve girişimci olarak kırsal ekonomide önemli roller oynayan kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık...

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, kadınların Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, "Tarımda sürdürülebilirliğin devamı için çiftçi, ücretli ve girişimci olarak kırsal ekonomide önemli roller oynayan kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık ile destek vermeli ve onları üretimde teşvik etmeliyiz" dedi.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, yaptığı yazılı açıklama ile tüm kadınların Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı. Güler açıklamasında, "Gelişmekte olan birçok ülkede tarımsal işgücünün en önemli kaynağını kadınlar oluşturmaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınlarımız üstlenmektedir. Doğanın bereketinde kadının emeği var. Birleşmiş Milletler verilerine göre istihdam edilen her üç kadından biri tarım sektöründe çalışıyor. Kadınlar tarımsal işgücünün büyük bir payını üstlenmekte, ancak ulusal istatistiklerde çoğunlukla görünmemektedir. Kadın istihdamının kayıt dışı doğası da kadınların birçok hak ve sosyal ödenekleri kaçırdıkları anlamına da gelmektedir" dedi.

"Türkiye'de 2,5 milyon kadın çiftçi yaşıyor"

Tarımda sürdürülebilirlik ve kırsal kalkınma adına yapılacak olan en büyük adımın tarımda kadının rolünün doğru belirlenmesi olduğunu kaydeden Güler, "Türkiye'de 2,5 milyon kadın çiftçi yaşıyor. Kırsal kesimdeki tüm toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşın cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve sağlamak, insana yakışır iş ve üretken istihdam yoluyla kırsal kesimdeki kadınları güçlendirmek, yalnızca kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda yoksulluğun azaltılması ve gıda güvenliği girişimlerinin yanı sıra iklim değişikliğini azaltma ve uyum çabalarının etkinliğini de artırır. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü, 16 Ekim Dünya Gıda Günü iken, sürdürülebilir tarımın üzerinde durmakta da fayda var. Sürdürülebilir tarım aslında gelecek nesiller için ekonomik, sosyal ve çevresel temellerden ödün vermeden herkes için gıda güvenliği ve beslenme sağlıyor. Bu çerçevede gıda güvenliğini garanti altına almanın, sağlıklı ekosistemleri beslemenin, toprağın, suyun ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini desteklemenin ortak yolu sürdürülebilir tarımdır. Tarımda sürdürülebilirliğin devamı için çiftçi, ücretli ve girişimci olarak kırsal ekonomide önemli roller oynayan kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık ile destek vermeli ve onları üretimde teşvik etmeliyiz. Bu duygularla ailesini beslediği gibi ülkesini de besleyen, toprağını koruyan, ülke kalkınmasında ve refahında, ekonominin büyümesi ve gelişmesinde, tarımsal üretimin her aşamasında emeği ve alın teri olan, her mevsimde çalışmayı ve üretmeyi kendine görev sayan kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

TYAB Yönetim Kurulu Başkanı Güler: Kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık ile destek vermeli ve onları üretimde teşvik etmeliyiz

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: TYAB Yönetim Kurulu Başkanı Güler: 'Kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık ile destek vermeli ve onları üretimde teşvik etmeliyiz' - Haberler Ekonomi
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