Tuzla Belediyesi'nin işveren ile iş arayan vatandaşları buluşturacak Kariyer ve İstihdam Fuarı başlıyor

İşveren ile iş arayan vatandaşları buluşturan Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, yıl boyunca gerçekleştirdiği istihdam desteği çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. 4-5-6 Kasım tarihlerinde işveren ile iş arayan vatandaşlar Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda bir araya geliyor.

SALGIN TEDBİRLERİNE UYULACAK

100'e yakın firmanın katılacağı fuar Tuzla Marina'da gerçekleştirilecek. Ayrıca söyleşi ve etkinlikler ile fuara katılan katılımcılara bilgiler verilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak gerçekleştirilecek fuara saat 10 ile 18 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek.

TALEP VE ÖNERİLER DİNLENDİ

İstihdam Fuarı'na sayılı günler kala, Tuzla'da bulunan organize sanayi bölgelerinin temsilcileri başta olmak üzere işveren temsilcileri bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmada fuar ve istihdam konusunda talep ve öneriler dinlendi.

HEDEF 10 BİN VATANDAŞIMIZI İŞE YÖNLENDİRMEK

Tuzla'da iş arayan vatandaşlar ile işçi arayan firmaları buluşturacaklarını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek Tuzla Kariyer ve İstihdam Fuarı için hedeflerinin 10 bin vatandaşı işe yönlendirmek olduğunu söyledi.

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